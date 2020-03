La propagación del coronavirus en España, donde ha contagiado ya a 2.109 personas y ha provocado la muerte de 47, casi la mitad en la Comunidad de Madrid, ha acrecentado el interés de los ciudadanos por despejar sus dudas sobre el comportamiento de la nueva enfermedad.

Estas son algunas de las dudas que muchos españoles se plantean cuando intentan hacer lo más conveniente para prevenir y frenar el COVID-19:

Pautas de actuación

¿Qué hacer si vivo con una persona del grupo de riesgo?

Fernando Simón, director del Centro de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha informado de que la mejor medida, si se trata de un paciente que no tiene demasiada movilidad, es protegernos a nosotros mismos: "Evitar acudir a eventos masivos, mantener una distancia adecuada con personas con sintomatologías... para minimizar el riesgo".

En el caso de manifestar cualquier sintomatología se deben "buscar alternativas al cuidado del familiar" para evitar asistirle nosotros mismos.

¿Qué hacer si se lo detectan al familiar de un compañero de trabajo?

"Si una persona no ha estado en contacto directo, no hay que hacer nada", ha explicado Simón, que ha asegurado que "un contacto de un contacto sano no es una persona de riesgo".

"Hay que hacer lo que se recomienda en las páginas oficiales: auto controlarse a diario y, en caso de que los tengas, informar a los servicios de sanidad pública y ellos valorarán lo que tienen que hacer. No hay que medicalizar a la sociedad y no hay que promover que viva con miedo", ha insistido.

Simón: "Un contacto de un contacto no es una persona de riesgo"

Contagio

¿Una persona asintomática puede contagiar?

Es una situación muy improbable, pero sí es posible. Hay algunos casos muy concretos en los que no se ha identificado otra posibilidad de transmisión, pero son casos muy muy particulares. "Ese evento no va a tener ninguna influencia en la evolución de la epidemia, sí que puede tener un impacto en un grupo muy concreto en un caso reducido de personas, pero no va a ser generalizado ni extrapolable a la evolución de la epidemia", ha explicado Simón, que ha asegurado que "la mayoría de los casos que se pensaba que eran asintomáticos, después sí se descubría que habían tenido contacto con una persona con síntomas".

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie?

Este virus se transmite por las gotas más grandes que emitimos al estornudar, expeler, incluso al hablar (aunque al hablar se emiten muy pocas y la carga de virus en muy pequeña). Según los virólogos expertos, este virus en las condiciones ideales, en las superficies puede llegar a resistir un tiempo largo: incluso hasta uno o dos días.

Simón: "La temperatura, la sequedad y la radiación solar reducen progresivamente la supervivencia del virus en las superficies"

El problema no es tanto que el virus sobreviva, sino que lo haga en la cantidad suficiente, pero también en las condiciones de supervivencia reales (no ideales). "Sabemos que la temperatura, la sequedad y la radiación solar reducen progresivamente la supervivencia del virus en las superficies. Ahora mismo estamos trabajando en situaciones invernales, que es donde se ha movido el virus y se está estimando que el virus puede sobrevivir entre una y nueve horas", ha explicado Simón, que ha apuntado que "que ese virus en la superficie tenga carga suficiente para infectar a una persona es otra cuestión".

"Es diferente el que el virus esté vivo a que haya suficiente virus para producir un problema de salud. Los biólogos y microbiólogos están trabajando en ello y nosotros también, para ver si podemos hacer predicciones de modelos de clima", ha asegurado.

¿Se contagia por monedas y billetes?

La enfermedad puede propagarse a partir del contacto con objetos o superficies que previamente hayan recibido gotículas procedentes de la nariz o boca de una persona infectada, pero el riesgo de infectarse por el contacto con monedas, billetes y tarjetas de crédito es muy bajo, incluso cuando estos objetos pasan por tantas manos.

¿Y por la lactancia materna?

No hay mucha información sobre la posible transmisión por lactancia materna, al igual que tampoco la hay durante el embarazo. Los pocos estudios que hay son un poco contradictorios, según ha indicado Simón, que ha apuntado que "no parece que la probabilidad sea muy alta": "Es probablemente muy bajita, pero no se puede excluir que en algún caso concreto pudiera suceder".

Si estás dando lactancia lo más importante ahora es evitar que, en caso de que tengas síntomas, tu bebé se pueda contagiar. Uno de los mecanismos, entre otros, es tratar de mantener distancia, tratar de no acercar la cara o la cabeza al bebé cuando esté dando el pecho y, según la edad del bebé, si está próximo al destete, quizás adelantarla unos días "tampoco sea una mala idea", ha apuntado el epidemiólogo, que ha aconsejado que, en caso de duda, se consulte con el médico de familia.

¿Se puede contagiar al feto en caso de embarazo?

Simón ha insistido en que "hasta ahora no tenemos información de que haya ninguna consecuencias de bebés nacidos de madres infectadas". El proceso de la infección y de la curación es relativamente corto y es un patógeno que, en principio, no debería de afectar al feto. La infección, en principio es en la garganta (luego puede haber otro tipo de infecciones en otras secreciones o fluidos del cuerpo), pero no debería de haber mayor problema.

De todas formas, estas informaciones o certezas no son 100% seguras. Es un patógeno que conocemos a través de los casos que se han detectado en China, no hay información que indique que no hay ningún riesgo, pero no podemos excluir que en algún caso extraño pudiera pasar algo. "Son situaciones muy particulares y no creo que merezca la pena por un riesgo tan mínimo, no merece la pena angustiarse", ha insistido el epidemiólogo.

Características del COVID-19

¿El coronavirus desaparece con altas temperaturas?

Exponer al sol la ropa de cama y las toallas no sirve para matar el virus, pero sí lavarlas a unos 60 grados, porque esas temperaturas permiten aniquilar el patógeno.

Respecto al factor climatológico, Simón ha apuntado que "hay otros virus parecidos, muchos coronavirus, que tienen un comportamiento estacional que afecta, sobre todo en invierno, y que cuando llega la primavera o verano desaparecen", por eso se espera un comportamiento similar en el COVID-19, aunque no existe certeza de ello.

"Sí que es verdad que en el hemisferio sur, que ahora es verano, ha habido hasta la fecha relativamente poca transmisión (hay países que la tienen, no se excluye, y menos aún cuando son casos importados que vienen del norte). pero sí que es cierto que estas informaciones nos podrían indicar que quizás el cambio de tiempo ayude al control del coronavirus, pero certezas no tenemos ninguna", ha incidido.

¿Es más contagioso que una gripe?

Aparentemente, el nuevo coronavirus es hasta ahora más contagioso. Según estudios científicos, cada persona infectada parece contagiar a otras 2,2 como promedio, mientras que el ratio para la gripe estacional es de 1,3.

No obstante, las cifras de diseminación del COVID-19 corresponden a la primera fase de propagación y disminuirán a medida que se controle la enfermedad y los humanos desarrollen anticuerpos contra este patógeno.

Recuperación y prevención

¿Un paciente recuperado puede volver a contagiarse?

A finales de febrero, algunos pacientes dados de alta en China volvieron a dar positivo. El Centro para el Control y la Prevención de Epidemias de Cantón informó entonces de que en torno al 14 % de quienes habían sido dados de alta volvieron a registrar un positivo por coronavirus en pruebas posteriores.

Fernando Simón: "Conceptualmente, todas las enfermedades infecciosas generan algún tipo de inmunidad"

En todo caso, no hubo una conclusión clara todavía sobre por qué se habían producido los positivos y se desconocía si esos pacientes podían ser infecciosos. Expertos en este tipo de enfermedades creen que quienes han superado la enfermedad pueden desarrollar anticuerpos capaces de bloquear el virus durante meses.

Según ha explicado Simón, "conceptualmente, todas las enfermedades infecciosas generan algún tipo de inmunidad en las personas, unas duran muy poquito, otras duran más tiempo y otras generan inmunidad de por vida": "En este caso tenemos solamente tres meses de conocimiento de este virus para saber el tipo de inmunidad que genera".

"Pensamos que si eso se da se da porque el virus ha podido afectar a personas que no han podido generar la inmunidad, eso pasa en todas las enfermedades. Las defensas que nosotros generamos contra los patógenos están formados por proteínas, las personas que no son capaces de generar estas proteínas podrían no haber generado las defensas suficientes para no reinfectarse. No tenemos muchos datos para verificarlas", ha explicado.

¿Las mascarillas protegen del virus?

Las mascarillas no son infalibles por sí solas, aunque algunas pueden ser muy efectivas. La OMS recomienda el uso de mascarillas autofiltrantes con un nivel de protección mínimo de FFP2, según la normativa europea (N95, según la norteamericana) para quien presente síntomas respiratorios o para quien esté sano pero atienda a alguien sospechoso de haberse infectado.

En cambio, el resto de personas sanas no necesitan usar mascarillas porque no hay pruebas de que les vaya a proteger. Además, solo son eficaces si se combinan con un lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o bien con agua y jabón.

En todo caso, debe quedar claro que las mascarillas, incluidas las mascarillas clínicas planas y las de filtro N95, no deben reutilizarse porque, cuando se está en contacto próximo con una persona infectada, la parte frontal queda contaminada. Hay que quitársela sin tocar esa parte, deshacerse de ella y lavarse las manos con el procedimiento recomendado.