Un dron ruso ataca un furgón de una ONG en Donetsk en el que viajaba una periodista española

¿Qué ha pasado? Uno de los ocupantes del vehículo dio la voz de alarma cuando vio el aparato dirigirse justo hacia ellos. Han salvado la vida por segundos.

Rusia continúa atacando Ucrania, y en esta ocasión, un dron ruso impactó contra un vehículo de una ONG en Kostantinovka, Donetsk, donde viajaban los periodistas Christian Wehrschütz y María Senovilla. El vehículo, identificado con el logo de una paloma de la paz, estaba en misión de evacuación de civiles. A pesar de estar blindado, el dron, equipado con explosivos, atravesó el vehículo, provocando una gran explosión. Gracias a la rápida reacción de los ocupantes, alertados por un voluntario, lograron escapar ilesos. Un sacerdote que pasaba por el lugar los rescató tras el ataque.

Rusia sigue masacrando Ucrania. Sigue atacando un país que día sí y día también ve como los drones de Putin alcanzan a sus ciudades. En esta ocasión, un vehículo ruso no tripulado a impactado contra un vehículo en el que viajaban los periodistas Christian Wehrschütz y la española María Senovilla.

Ha sido en Donetsk, en la ciudad de Kostantinovka, donde el dron ha alcanzado al vehículo de una ONG en la que estaban los periodistas. La localidad pertenece al distrito de Kramatorks, lugar donde está localizado una de las líneas del frente.

La organización humanitaria Prolista ha compartido las imágenes, en las que se ve al dron yendo hacia el vehículo en el que se encontraban varios trabajadores de la ONG y los dos periodistas. Se han salvado por segundos, al reaccionar rápido y salir corriendo del furgón en el que se encontraban. Todos los ocupantes del furgón se encuentran bien.

Según informan en RAI, fue uno de los voluntarios quien alertó de la llegada del dron y, gracias a su aviso, salvar la vida a los ocupantes de la furgoneta.

El vehículo estaba perfectamente identificado con una paloma de la paz, el logo de la ONG. Día tras día, se encarga de evacuar a los civiles de las zonas más peligrosas. En el momento del impacto estaba rumbo a cumplir una de estas misiones.

A pesar de estar blindado, el dron, equipado con carga explosiva, ha logrado atravesar por completo el vehículo, dejando al furgón completamente en llamas y originando una gran explosión. Poco después del ataque, un sacerdote que pasaba por el lugar, según el medio italiano, los rescató.

En palabras para 'Krone', Wehrschütz ha explicado todo lo sucedido en el ataque. Tras dar uno de los ocupantes la voz de alarma, el proyectil impactó salvándose ellos por escasos segundos: "Solo podía ser un dron. Era lo único que sabía".

Yevhen Tkachev, de Proliska, ha compartido los detalles del dron: "Estaba conectado a fibra óptica y volaba lento debajo de la red antidrones".

