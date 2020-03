El coronavirus se originó en la ciudad china de Wuhan, en la provincia de Hubei, en enero y desde entonces, ha ido expandiéndose por todo el globo hasta llegar a nuestro país el pasado 1 de febrero. El primer positivo se detectó en La Gomera, se trataba de un turista alemán que pasaba unos días de vacaciones en la isla canaria, y el segundo en Mallorca. Ambos recibieron el alta hospitalaria tras dar negativo en posteriores análisis.

Desde entonces, en España se han confirmado 83 casos en distintas regiones. Y, aunque la mayoría de ellos son importados y no revisten gravedad, el Ministerio de Sanidad ha puesto el foco en la Comunidad de Madrid, Andalucía, País Vasco y Castilla-La Mancha porque han detectado positivos no importados, es decir, pacientes que no han visitado zonas de riesgo ni han estado en contacto con otros infectados.

Comunidad de Madrid: 28

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha confirmado 28 casos de coronavirus en la región, de los cuales 6 son importados y 22 contagios locales. De momento, tres de ellos se mantienen graves en la UCI. Los epidemiólogos de la Dirección General de Salud Pública, siguiendo con los protocolos establecidos, continúan llevando a cabo el estudio epidemiológico de contactos de todos los casos, entre el personal del hospital y en el entorno familiar y social de cada paciente para activar las medidas de control y prevención.

Comunidad Valenciana: 15

Los últimos casos de coronavirus confirmados por la consejería de Salud de la Comunidad Valenciana se dieron en Valencia.

Tres de estas personas presentan síntomas leves y permanecen en aislamiento domiciliario. Los otros dos pacientes otras dos personas son familiares del hombre que dio positivo este viernes y quedó ingresado en el hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Este no viajó a Milán pero mantuvo contacto con el periodista que dio positivo el jueves en el hospital Clínico de Valencia.

Cataluña: 14

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha confirmado dos nuevos casos de coronavirus en la región. Se trata de una mujer de 40 años y un hombre de 37, residente en Barcelona. Los dos presentan síntomas leves y estuvieron en contacto con una paciente infectada.

Andalucía: 12

Dos médicos de 28 y 36 años que tuvieron contacto con el primer paciente confirmado en Andalucía por coronavirus han elevado a 12 los casos en la región, de los cuales solo uno permanece en ingreso hospitalario (el primer paciente), mientras que el resto, incluidos estos dos nuevos, está en seguimiento activo en sus domicilios con todas las garantías de seguridad y atención, tal y como dictaminan los protocolos del Ministerio de Sanidad para estos casos.

Los otros nueve casos confirmados que permanecen en seguimiento activo en sus domicilios mantienen buena evolución e incluso algunos se encuentran asintomáticos. En estos momentos solo permanece en ingreso hospitalario el primer paciente de 63 años confirmado en Andalucía, que presenta buena evolución y que continúa ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, indica la Junta.

Cantabria: 10

La Consejería de Sanidad de Cantabria ha confirmado 10 casos de coronavirus en su territorio. El primero se registró este sábado, 29 de febrero, y el resto se han detectado este lunes.

País Vasco: 9

El Departamento de Salud confirmó este fin de semana cuatro nuevos casos, aumentando a nueve los contabilizados por esta infección. Todos ellos se encuentran en buen estado y en aislamiento domiciliario.

Islas Canarias: 6

Sanidad confirmó también un nuevo positivo por coronavirus en Tenerife. Se trata de una de las personas del grupo de turistas italianos que ha permanecido en aislamiento en su habitación desde el 24 de febrero.

Una mujer residente en el municipio de Valle Gran Rey, en La Gomera, que había estado en Italia entre el 4 y el 8 de febrero también dio positivo a las pruebas del coronavirus de Wuhan. Esta mujer ingresó en condiciones de aislamiento en el Hospital General de San Sebastián de La Gomera, donde hace unas semanas se trató al primer caso declarado en España.

Extremadura: 4

Extremadura también ha confirmado los primeros pacientes infectados por el COVID-19. Los cuatro casos son importados porque recientemente estuvieron en Lombardía, una de las zonas más afectadas por el coronavirus en Italia, y presentan sintomatología leve.

Castilla y León: 4

Además, en Castilla y León hay cuatro contagiados, según informa la Junta de la comunidad autónoma. El último positivo confirmado se trata de una joven de 19 años residente en Salamanca que viajó a Italia a finales del pasado mes de febrero. Según la Consejería de Sanidad, la paciente está estable y en aislamiento domiciliario.

Castilla-La Mancha: 3

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha comunicado que los análisis microbiológicos practicados a varias personas con sintomatología compatible con coronavirus han resultado positivos en esta infección. Los pacientes son un varón de 62 años que está ingresado en el Hospital Universitario de Guadalajara y dos jóvenes de 23 y 30 años que están siendo tratados en el Hospital de Almansa y en el de Albacete.

Baleares: 1

La Conselleria de Salud y Consumo de Baleares ha confirmado un caso de coronavirus en Mallorca. Se trata de una mujer, quien permanece aislada en Son Espases, donde ingresó este viernes. Según ha informado Conselleria, la Dirección General de Salud Pública ha iniciado el correspondiente estudio de los casos que hayan podido tener contacto con la mujer.

Navarra: 1

El primer caso detectado en Navarra corresponde a una mujer de 39 años que permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro hospitalario.

Asturias: 1

Un ciudadano de Gijón de 70 años con neumonía ha sido el primer positivo registrado en Asturias. Este hombre viajó hace unos días a Portugal y ahora están investigando a las personas que han mantenido contacto directo con él.