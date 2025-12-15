La borrasca Emilia asola el suroeste de Marruecos: deja al menos 37 muertos, 14 heridos y decenas de casas destruidas

Imágenes de la ciudad de Safi durante la crecida del río Chaaba (Marruecos)

¿Por qué es importante? El temporal ha destruido un total de 70 inmuebles. Además, se han suspendido las clases este lunes para evitar más complicaciones.

La borrasca Emilia ha dejado un saldo trágico en Marruecos, con al menos 37 muertos y 14 heridos debido a las inundaciones en Safi, ciudad atlántica del suroeste del país. Las intensas lluvias, concentradas en una hora, provocaron crecidas repentinas que inundaron viviendas y comercios, destruyendo 70 inmuebles. Las autoridades continúan buscando más víctimas y han destacado la necesidad de extremar precauciones ante el clima cambiante. Las imágenes muestran calles convertidas en ríos y vehículos flotando. La Fiscalía ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de la tragedia, mientras que las clases han sido suspendidas debido a las condiciones meteorológicas adversas.

La borrasca Emilia ha causado estragos también en Marruecos. Al menos 37 personas han fallecido y 14 han resultado heridas como consecuencia de las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en la ciudad atlántica de Safi, en el suroeste de Marruecos, que causaron también graves daños materiales.

Las fuertes precipitaciones, concentradas en apenas una hora el domingo, causaron crecidas repentinas que inundaron decenas de viviendas y comercios en la medina (casco antiguo) de la ciudad, agravadas por la estrechez de las callejuelas y la fragilidad de las construcciones. Concretamente, las autoridades han contabilizado hasta 70 inmuebles destruidos.

En el último recuento provisional, las autoridades han confirmado 37 muertos, mientras 14 heridos reciben tratamiento en el Hospital Mohammed V de Safi, dos de ellos en cuidados intensivos, mientras que las operaciones de búsqueda continúan ante la posibilidad de encontrar más víctimas arrastradas por las aguas, según ha detallado la 'Agencia EFE'.

Asimismo, las autoridades locales han subrayado en un comunicado la necesidad de "elevar el nivel de vigilancia y adoptar el máximo grado de precaución y prudencia", ante las fuertes variaciones climáticas que sufre el país.

La ciudad de Safi se ubica en la costa atlántica, a los pies de la meseta de Abda, unos 325 kilómetros al sur de la capital, Rabat, y cuenta con más de 300.000 habitantes. Imágenes difundidas por medios locales y redes sociales muestran calles convertidas en ríos caudalosos, con el nivel del agua alcanzando techos de viviendas y comercios en algunos puntos, y vehículos flotando o siendo arrastrados.

"Cuando empezó a subir el nivel del agua, evacuamos el riad (hotel tradicional), y ahora no podemos acceder para evaluar los daños por el agua y el barro", declaró la responsable de un establecimiento hotelero en la calle Al Qaus, en el interior de la medina.

Vídeos grabados por residentes captaron el rescate milagroso de una mujer atrapada en la zona histórica de Bab Chaaba, donde el agua alcanzó cerca de dos metros de altura, gracias a una cuerda lanzada por vecinos.

Las corrientes sorprendieron a vendedores ambulantes que exhibían sus mercancías en esa zona baja, entrada a la ciudad antigua, arrastrando a muchos hacia el Atlántico, según relató el periodista local Sami Benslimane. En calles adyacentes, algunos comerciantes cerraron sus locales para refugiarse en el interior, pero el rápido aumento del agua los atrapó, causando la muerte por ahogamiento de varios de ellos, lamentó el reportero.

Las precipitaciones comenzaron el sábado por la tarde en la provincia de Safi y no cesaron hasta este lunes, pero la intensidad se concentró el domingo, provocando el desbordamiento del río Chaaba.

Desde que el nivel del agua comenzó a descender, las autoridades locales han desplegado varias excavadoras, junto con equipos de Protección Civil, para buscar posibles muertos, retirar escombros y lodos, remover los vehículos arrastrados por la corriente y despejar las calles bloqueadas.

La Fiscalía de la Corte de Apelación de Safi anunció este lunes la apertura de una investigación judicial, a cargo de la Policía Judicial, para determinar las "causas reales" y las "circunstancias" del elevado número de víctimas en estas inundaciones.

Por su parte, la Dirección Regional de Educación en Safi informó de que se decidió suspender las clases en la provincia debido a las adversas condiciones meteorológicas. La Dirección General de Meteorología emitió varias alertas de nivel naranja por nevadas y lluvias intensas acompañadas de tormentas en varias provincias del país entre el domingo y el miércoles próximo. Están previstas precipitaciones superiores a 60 milímetros, acompañadas de fuerte viento, en varias provincias y nevadas, con acumulaciones de hasta 60 centímetros, en zonas montañosas.

