Los BRICS fardan de su músculo económico: "Los competidores occidentales intentan recuperar su antiguo liderazgo por cualquier medio"

Los detalles Entre ellos se encuentra Irán, que ha conseguido que China se ofrezca para mediar en el conflicto en Oriente Medio.

En la reunión de los BRICS en Nueva Delhi, Vladimir Putin ha destacado la necesidad de reformar instituciones como el FMI, el Banco Mundial y la OMC, creadas en contextos políticos y económicos distintos. Los líderes de los BRICS, incluyendo a Xi Jinping y el presidente iraní Masud Pezeshkian, han mostrado su creciente poder económico, representando más del 40% del PIB mundial. Han desafiado la hegemonía occidental, con Putin criticando el intento de Occidente de recuperar su liderazgo. La cumbre concluyó con una declaración que aboga por la desescalada militar en Oriente Medio y el uso de monedas locales para contrarrestar el dominio del dólar.

"Ha llegado hace tiempo el momento de mejorar las instituciones de gobernanza económica global: el FMI, el Banco Mundial y la OMC. Todas fueron creadas bajo realidades políticas y económicas completamente diferentes". Esta es la afirmación que ha realizado Vladimir Putin durante su intervención en Nueva Delhi, en la reunión de los BRICS.

En un marco suntuoso, el centro de convenciones de Nueva Delhi, los líderes mundiales de los llamados BRICS han escenificado el crecimiento de su poder en el encuentro que han mantenido. Vladimir Putin y Xi Jinping han flanqueado al anfitrión de la cumbre, el primer ministro de India Nerendra Modi, en un desafío al poder de Occidente.

Entre ellos también se encuentra el presidente iraní, Masud Pezeshkian, que ha logrado que China se ofrezca a mediar con Donald Trump para acabar con la guerra: "En los BRICS debemos oponernos a la normalización de los ataques contra infraestructuras civiles y críticas".

Los BRICS, en su pulso con los países del G7, han mostrado su músculo económico, más del 40% del PIB mundial según Putin. "El sistema de relaciones internacionales falla. Los competidores occidentales están intentando recuperar su antiguo liderazgo por cualquier medio", ha señalado el presidente ruso, que también ha pedido la ampliación del Consejo General de la ONU.

La Cumbre de Nueva Delhi, de la que se ausentado Lula da Silva (presidente brasileño), se cierra con una declaración conjunta que pide la desescalada militar en Oriente Medio y potenciar el uso de monedas locales como contrapeso al poder del dólar. "Ahora nos corresponde a nosotros traducir estas resoluciones en resultados tangibles", ha comentado Narendra Modi, primer ministro de la India.

La comitiva, en cambio, no ha podido esa otra Nueva Delhi donde la miseria se oculta tras unos oportunos paneles.

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