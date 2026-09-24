Trump despliega la alfombra roja para recibir a Xi Jinping en Washington en una cumbre con pocas expectativas

Los detalles El presidente estadounidense busca corresponder a la gran acogida que recibió en China en mayo e impresionar a Xi con una ceremonia que abarcará el Jardín Sur de la Casa Blanca, la planta principal y el Jardín de las Rosas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al presidente chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca para una cumbre de Estado con gran simbolismo, pero con escaso contenido sustancial. Esta es la primera visita de Xi a Washington en más de una década. Ambos líderes buscan mostrar vínculos estables a pesar de su rivalidad. No se esperan grandes avances, solo una prórroga de la tregua comercial y un acuerdo sobre inteligencia artificial. Las conversaciones podrían abordar aranceles, narcotráfico y diálogo militar. Trump busca éxitos comerciales antes de las elecciones de mitad de mandato, mientras ambos líderes desean mantener la estabilidad en sus relaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido este jueves al presidente chino, Xi Jinping, antes de su reunión en la Casa Blanca para una cumbre de Estado que se prevé cargada de simbolismo pero escasa en contenido sustancial, ya que ambos líderes desean mostrar unos vínculos estables a pesar de la profunda rivalidad subyacente.

Será la segunda reunión del año entre los líderes de las dos mayores economías, pero es la primera visita de Xi a Washington en más de una década.

Trump recibió a Xi a su llegada el miércoles por la noche; es la primera vez en 11 años que un presidente estadounidense recibe a un líder extranjero en la Base Conjunta Andrews —la última ocasión fue cuando el presidente Barack Obama recibió al papa Francisco en 2015—, según C-SPAN, cadena que sigue los actos presidenciales.

En una declaración a su llegada difundida por la agencia de noticias china Xinhua, Xi expresó su esperanza de lograr una relación más estable con Estados Unidos, afirmando que Pekín y Washington deberían ser "socios, no rivales" y que la "lógica histórica de la coexistencia pacífica" entre ambos países no había cambiado.

El presidente estadounidense busca corresponder a la gran acogida que recibió en China en mayo e impresionar a Xi con una ceremonia que abarcará el Jardín Sur de la Casa Blanca, la planta principal (State Floor) y el Jardín de las Rosas.

No se esperan grandes avances

De esta cumbre no se esperan grandes avances y solo se espera una prórroga de una tregua comercial que expira en noviembre y a un acuerdo para examinar las amenazas que plantea la inteligencia artificial.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, declaró el miércoles a Fox News, tras conversar con el viceprimer ministro chino He Lifeng, que habían acordado prorrogar hasta el 10 de enero el acuerdo que suspendió una guerra comercial en la que los aranceles mutuos llegaron a superar el 100%.

Fuentes conocedoras de los planes indican que las conversaciones también podrían dar lugar a acuerdos para reducir algunos aranceles, combatir el narcotráfico y ampliar el diálogo militar, mientras se espera que Trump solicite la liberación de ciudadanos estadounidenses y otras personas detenidas en China. El exsubsecretario de Estado Kurt Campbell afirmó que la cumbre no se centró tanto en negociaciones sustanciales, sino que fue una oportunidad para que dos líderes de carácter fuerte proyectaran su poder.

Xi parece encontrarse en una posición más sólida, tras haber supervisado un auge en el comercio de China y controlar el suministro de minerales de tierras raras, lo que le otorga una poderosa herramienta de presión. Ambos líderes perciben ventajas en mantener la estabilidad de las relaciones: Trump está inmerso en la guerra con Irán, mientras que Xi lidia con desafíos económicos internos.

Trump busca éxitos comerciales de cara a las elecciones de mitad de mandato; el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, declaró este mes que ambos países harían "algunos anuncios sobre agricultura y barreras no arancelarias". Greer señaló el lunes que China está avanzando en su compromiso de adquirir 200 aviones Boeing, si bien no dio indicios de que se fueran a cerrar nuevos pedidos a corto plazo.

La cena incluye a directores ejecutivos como Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Alphabet), Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (Tesla) y Jensen Huang (Nvidia); sin embargo, a pesar de esta asistencia, personas familiarizadas con los planes de EE. UU. señalan que es probable que Trump mantenga controles estrictos a la exportación de tecnología estadounidense, medidas que Xi desea que se flexibilicen.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido