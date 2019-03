Desesperación en Nigeria ante un gobierno dividido

Piden solidaridad por toda Nigeria en una vigilia que marcó el primer mes sin las niñas secuestradas. Una unidad que no comparten ni el Gobierno ni los militares nigerianos, divididos sobre si atacar o no a Boko Haram. Mientras las negociaciones con los terroristas no avanzan, la región de Borno sangra: al menos 18 militares han sido asesinados en las últimas horas por los islamistas.

Publicidad