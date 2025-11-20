Ahora

CUMBRE DEL CLIMA

Desalojado el pabellón de negociaciones de la COP30 en Belém (Brasil) por un incendio ya controlado

¿Qué ha pasado? Se ha declarado un incendio en el pabellón y todas las personas han tenido que ser desalojadas. No ha habido heridos.

Personas evacuando el pabellón de negociaciones de la COP30 que se celebra en Belém (Brasil)Personas evacuando el pabellón de negociaciones de la COP30 que se celebra en Belém (Brasil)Europa Press
La Cumbre del Clima (COP30) ha tenido que ser desalojada debido a un incendio declarado en la Zona Azul, donde se encuentra el pabellón de negociaciones diplomáticas, según ha informado el medio brasileño 'O Globo'. Las llamas se produjeron a las 14:10 hora local, pero poco después el ministro de Turismo de Brasil, Celson Sabino, ha informado de que estaba controlado. En la misma línea se han pronunciado los organizadores del evento.

En el momento en el que se ha detectado el fuego se han desplazado hasta el lugar de los hechos distintas dotaciones de bomberos que han impedido que hubiese heridos. Además, los encargados de la seguridad han ayudado a los participantes a desalojar la zona. A causa de este incendio, parte del edificio se ha quedado sin luz.

Por otra parte, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han informado a Europa Press de que tanto la delegación, como los periodistas españoles, se encuentran a salvo.

Este encuentro estaba previsto que concluyese este viernes después de dos semanas de intensos debates, marcados por el aumento de la financiación climática y las propuestas para alejarse de los combustibles fósiles. Además, la cumbre ha registrado importantes manifestaciones en sus alrededores.

