Las 'Avispas Negras', la unidad de élite cubana que protegía a Maduro y no pudo frenar la incursión de Estados Unidos

Los detalles Eran el núcleo duro de la seguridad de Nicolás Maduro, una unidad de élite cubana entrenada para misiones especiales y, según Donald Trump, gran parte de las bajas en la operación se produjeron entre estos guardaespaldas.

Trump afirmó que una incursión estadounidense contra Maduro resultó en numerosas bajas entre los 'Avispas Negras', la unidad de élite cubana encargada de la seguridad del presidente venezolano. Esta fuerza, conocida por su hermetismo y alto entrenamiento, no logró detener la operación que, según Trump, culminó con el secuestro de Maduro. La reacción desde Cuba fue inmediata, con el presidente Miguel Díaz-Canel denunciando la muerte de sus soldados y calificando el ataque como un agravio a toda América Latina. En Venezuela, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, condenó el acto como un crimen. La operación dejó patente la vulnerabilidad del núcleo de poder en Caracas.

Las palabras son de Donald Trump y no dejan lugar a dudas sobre la magnitud de la operación: "Murieron muchos cubanos. Los guardaespaldas. Hubo mucha muerte en el otro bando. No hubo muertes en nuestro bando."

Trump se refería a la incursión estadounidense contra Nicolás Maduro y su esposa, una operación en la que, según su propio relato, una gran parte de los muertos pertenecían a los llamados 'Avispas Negras'.

Se trata de la principal unidad de élite de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Un cuerpo temido, altamente entrenado y envuelto siempre en el máximo secretismo.

Los 'Avispas Negras' nacen en 1986 como una fuerza especial destinada a misiones de alto riesgo. Camuflados, armados y con boinas verdes, son conocidos por su hermetismo, su sigilo y su capacidad para operar como una sombra. Tropas disciplinadas, rigurosas y de alto valor estratégico, equipadas además con armamento ruso.

Desde hace un tiempo, esta unidad formaba parte del círculo de seguridad más cercano a Nicolás Maduro. Su principal misión: proteger su vida. Eran, en la práctica, su último escudo frente a cualquier ataque.

Y, sin embargo, ni ellos ni el ejército venezolano lograron detener la incursión estadounidense. Una operación que, siempre según Trump, terminó con el secuestro del presidente venezolano y con numerosas bajas entre sus guardaespaldas cubanos.

La reacción desde La Habana no se hizo esperar. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció públicamente la muerte de los miembros de esta unidad de élite y lanzó un mensaje cargado de simbolismo político: "La tierra de Bolívar es sagrada, y un ataque a sus hijos es un ataque a todos los hijos dignos de nuestra América."

Desde Venezuela, el tono fue aún más duro. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, calificó lo ocurrido como un crimen: "Tras asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados y civiles inocentes."

El balance final deja una imagen inédita: uno de los cuerpos de élite más prestigiosos de Cuba, junto al ejército venezolano, no pudo impedir una operación directa de Estados Unidos contra el núcleo del poder en Caracas.

Las 'Avispas Negras', símbolo del músculo militar cubano y garantes de la seguridad de Maduro, cayeron en una operación que ha sacudido a toda la región.

