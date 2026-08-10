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el cartel más poderoso de la isla

Daniel Kinahan, presunto líder del clan criminal de los Kinahan, queda en prisión preventiva y es trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Irlanda

Los detalles El sospechoso, de 49 años, fue extraditado desde Emiratos Árabes Unidos, donde permanecía detenido desde abril, y quedó bajo custodia tras comparecer ante un tribunal de Dublín, acusado de dirigir un grupo delictivo organizado.

Vehículos de la Garda salen del Tribunal Penal de Dublín tras la comparecencia de Daniel Kinahan Vehículos de la Garda salen del Tribunal Penal de Dublín tras la comparecencia de Daniel KinahanEP

Daniel Kinahan, presunto cabecilla del clan criminal de los Kinahan, quedó este domingo en prisión preventiva en Irlanda tras ser extraditado desde Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde permanecía detenido desde abril. El sospechoso, de 49 años, compareció ante un tribunal de Dublín acusado de dirigir un grupo delictivo organizado.

Kinahan llegó esta tarde al aeródromo de Casement, al suroeste de Dublín, a bordo de un avión del Gobierno irlandés y bajo un amplio dispositivo de seguridad procedente de Dubái. Desde allí fue trasladado al Tribunal Penal Especial (SCC, por sus siglas en inglés) de la capital irlandesa, escoltado por un enorme convoy.

Durante una breve audiencia, fue acusado de dirigir las actividades de una organización criminal entre el 18 de octubre y el 6 de abril de 2017. Tras la comparecencia, el presunto cabecilla de los Kinahan quedó en prisión preventiva y fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Portlaoise, en el centro de la isla, en una furgoneta de escolta blindada y a prueba de bombas recientemente adquirida por las autoridades.

Su próxima comparecencia ante la justicia irlandesa está prevista para el próximo 5 de octubre.

Kinahan fue detenido en Dubái —donde residía desde hacía una década— por las autoridades emiratíes el pasado 17 de abril, después de que la justicia irlandesa emitiera una orden de arresto y remitiera un expediente judicial con los cargos contra el sospechoso y su presunto papel dentro de la banda.

A finales de julio, Kinahan fracasó en su último recurso de apelación para evitar su extradición desde EAU a Irlanda, su país natal.

El Grupo Criminal Organizado Kinahan (KOGC, por sus siglas en inglés), surgido en los años 90 en Irlanda, está considerado el cartel más poderoso de la isla y uno de los más grandes del mundo, con presencia en países como Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y España, especialmente en la Costa del Sol.

Aunque fue fundada por Christopher Vincent Kinahan, el patriarca de la familia, su hijo Daniel es considerado el verdadero jefe operativo de la organización, habitualmente vinculada a delitos relacionados con las drogas, incluidos asesinatos y lavado internacional de dinero, así como a una guerra de pandillas en Irlanda.

En 2022, el Gobierno de Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera capturar a los líderes de los Kinahan, entre ellos Daniel.

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