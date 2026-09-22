Cuba se levanta durante el discurso de Trump después de que les llamara "estado fallido": "Está fallando como nunca antes y caerá"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha aseverado que el régimen cubano está "fallando como nunca antes", algo que ha llevado a su delegación a abandonar la sala.

Durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, Donald Trump se presentó como un pacificador, pero sus palabras generaron controversia. Atacó a varios países, incluyendo a Cuba, calificando al régimen comunista como un "estado fallido" y asegurando que caerá. Trump acusó al gobierno cubano de coordinarse con grupos radicales en Estados Unidos, lo que provocó que la delegación cubana abandonara la sala en protesta. Además, criticó a México, describiéndolo como el "epicentro de la violencia del cártel" y exigió que recupere el control de su territorio de los cárteles, destacando la lucha estadounidense contra el narcotráfico.

Donald Trump se ha presentado de nuevo como un pacificador durante su discurso en la Asamblea General de la ONU. Pero precisamente su discurso ha llevado varios ataques, uno de ellos a Cuba y que ha implicado el abandono de la sala de la delegación cubana.

Porque el presidente estadounidense ha cargado contra varios países. Y uno de ellos iba dirigido hacia La Habana: "Mi administración también busca un cambio fundamental en la situación en Cuba, donde el régimen comunista está bajo gran presión, la mayor presión que han tenido jamás. Es un estado absolutamente fallido. Está fallando como nunca antes y caerá".

"No permitiremos que un refugio para los adversarios extranjeros amenace a Estados Unidos en nuestra propia puerta. El régimen cubano también ha pasado décadas coordinándose con los radicales de izquierda y las redes comunistas aquí en los Estados Unidos. Como nuestro Departamento de Estado ha detallado, han cultivado lazos con grupos subversivos y radicales como el Partido Comunista de EE.UU., Antifa y los Socialistas Demócratas de América", ha afirmado.

Y, aunque ha asegurado que su secretario de Estado, Marco Rubio, está inmerso en una negociación, ha dejado claro que "el comunismo nunca llegará a América, pero la libertad llegará a Cuba, y la seguridad y protección llegarán a México".

Un discurso que ha generado el enfado de la delegación cubana presente en la Asamblea, que ha abandonado la sala en modo de protesta por las palabras del republicano.

Cuba rechaza las "falsedades" de Trump

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha respondido al discurso de Trump y ha rechazado las "falsedades" dichas por el presidente estadounidense: "Cuba no es una amenaza para EEUU ni para ningún país".

"El Gobierno de EEUU resulta incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano. Ninguna de las falsedades del presidente de EEUU en la ONU y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho", ha escrito Rodríguez en la red social X.

México, el "epicentro de la violencia del cártel"

Durante esta parte de su discurso, Trump también ha cargado contra México. Aunque ha asegurado que mantiene una "muy buena relación" con su gobierno, ha aseverado que el país es "el epicentro de la violencia del cártel".

"Es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas con el territorio controlado por cárteles enemigos. Así que México debe recuperar el control de su suelo de los enemigos de la humanidad", ha sentenciado durante el momento en el que estaba sacando pecho de la actuación estadounidense contra el narcotráfico.

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