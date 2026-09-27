Al menos cuatro muertos al estrellarse e incendiarse un helicóptero en Canadá

Imagen de archivo de un agente de policía de Quebec

Los detalles El helicóptero se declaró en estado de emergencia poco después de despegar y colisionó violentamente contra el suelo.

Al menos cuatro personas han muerto tras estrellarse e incendiarse un helicóptero en Sainte-Brigide-d'Iberville, al sur de Montreal, Quebec. El accidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas locales, cuando el helicóptero cayó cerca del Rang des Écossais, una vía rural. Según los primeros informes, el helicóptero había declarado estado de emergencia poco después de despegar y colisionó violentamente con el suelo, lo que provocó un incendio controlado una hora después por los servicios de rescate. Las identidades de las víctimas no han sido reveladas. Las autoridades investigan la propiedad del helicóptero, su plan de vuelo y las causas del accidente.

Al menos cuatro personas han fallecido este sábado tras estrellarse e incendiarse el helicóptero en el que viajaban en la localidad de Sainte-Brigide-d'Iberville, en la región sur de Montreal (provincia de Quebec), según han confirmado las autoridades locales.

El accidente se ha producido pasadas las 14:30 horas (hora local), cuando el helicóptero se precipitó a tierra en las inmediaciones del Rang des Écossais, una vía rural.

De acuerdo con los primeros datos ofrecidos por las fuerzas de seguridad, el helicóptero se declaró en estado de emergencia poco después de despegar y colisionó violentamente contra el suelo, lo que provocó un posterior incendio que fue controlado una hora más tarde por los servicios de rescate.

Las autoridades locales han confirmado el fallecimiento en el acto de los cuatro ocupantes de la cabina, cuyas identidades no han sido aún reveladas. La Policía local y las fuerzas de seguridad se han desplegado un equipo de investigadores en el lugar para determinar la propiedad del helicóptero, su plan de vuelo y las causas del accidente.

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