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Al sur de Montreal

Al menos cuatro muertos al estrellarse e incendiarse un helicóptero en Canadá

Los detalles El helicóptero se declaró en estado de emergencia poco después de despegar y colisionó violentamente contra el suelo.

Imagen de archivo de un agente de policía de Quebec Imagen de archivo de un agente de policía de QuebecEuropa Press
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Al menos cuatro personas han fallecido este sábado tras estrellarse e incendiarse el helicóptero en el que viajaban en la localidad de Sainte-Brigide-d'Iberville, en la región sur de Montreal (provincia de Quebec), según han confirmado las autoridades locales.

El accidente se ha producido pasadas las 14:30 horas (hora local), cuando el helicóptero se precipitó a tierra en las inmediaciones del Rang des Écossais, una vía rural.

De acuerdo con los primeros datos ofrecidos por las fuerzas de seguridad, el helicóptero se declaró en estado de emergencia poco después de despegar y colisionó violentamente contra el suelo, lo que provocó un posterior incendio que fue controlado una hora más tarde por los servicios de rescate.

Las autoridades locales han confirmado el fallecimiento en el acto de los cuatro ocupantes de la cabina, cuyas identidades no han sido aún reveladas. La Policía local y las fuerzas de seguridad se han desplegado un equipo de investigadores en el lugar para determinar la propiedad del helicóptero, su plan de vuelo y las causas del accidente.

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