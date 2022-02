Estados Unidos continúa siendo la primera potencia militar del mundo. Aunque poco a poco los países que le siguen han ido acortando terreno, la nación norteamericana mantiene su liderazgo, según el ránking que elabora Global Fire Power, una consultora especializada en temas de Defensa.

En esta clasificación donde se analizan factores como la disponibilidad de efectivos para actuar frente a un conflicto bélico, el poderío de armas, la capacidad logística o la geografía, hay un total de 140 países ordenados de mayor a menor dependiendo de la puntuación obtenida. Rusia, China, India y Japón son las potencias que se sitúan por detrás de Estados Unidos.

Pero, ¿por qué Estados Unidos sigue siendo una potencia militar de primer orden? Uno de los motivos principales es por sus numerosas inversiones en nuevos sistemas tecnológicos y de armamento, la gran capacidad nuclear y una fuerza tanto aérea como marítima modernas.

No obstante, si lo que queremos saber es con cuántas bases militares cuenta Estados Unidos tanto en Europa como en el resto del mundo, este es un dato que no se puede conocer a ciencia cierta ya que el Pentágono no informa de todas sus instalaciones militares en el mundo. Así lo explica el profesor David Vine, de la American University de Washington.

Según el informe publicado por Vine [[LINK:EXTERNO|||https://dra.american.edu/islandora/object/auislandora%3A94927|||‘Lists of U.S. Military Bases Abroad, 1776-2021 ]][Lista de las bases miliares de EEUU en el extranjero, en español], Estados Unidos podría tener alrededor de 750 bases repartidas en más de 80 países por todo el mundo. Sin embargo, esta cifra no coincide con el informe del Conflict Management and Peace Science Journal [Revista de Ciencias de la Gestión de Conflictos y la Paz] que estima que en 2020 había alrededor de 173.000 tropas norteamericanas en todo el mundo desplegadas en 254 bases e instalaciones militares.

Japón, el país que cuenta con más efectivos militares

Japón es la zona donde hay más soldados norteamericanos, en concreto más de 53.000. Posteriormente, le sigue Alemania con 33.900 y Corea del Sur con 26.400. Además de ellos, Puerto Rico y Reino Unido también cuentan con un gran número de bases y soldados localizados, según expone el Orden Mundial.

La presencia de EEUU en el país asiático comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. En concreto, uno de los puntos estratégicos y donde se saldó una de las batallas más sangrientas fue en el archipiélago de Okinawa. Desde entonces, Estados Unidos nunca ha abandonado las islas, estableció allí 32 bases militares que fueron utilizadas en las guerras con Corea y Vietnam o en conflictos como los de Irak y Afganistán, según este mismo medio.

¿Por qué zonas están repartidas las bases militares de Estados Unidos?

A través del mapa elaborado por Today’s Military, una web gestionada por el departamento de Defensa de los Estados Unidos, se puede consultar de forma interactiva dónde se encuentran las bases militares de Estados Unidos. A simple vista, en las diferentes regiones de Estados Unidos es donde aparecen un mayor número de bases militares de todo tipo.

Por el contrario, en Europa aparecen más repartidas y predominan sobre todo la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina. Asimismo, en Japón también están presentes este tipo de bases militares.

¿Tiene Estados Unidos bases militares en España?

Actualmente, Estados Unidos tiene dos bases militares en España: la base aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla, y la base naval de Rota, en Cádiz. En 1953, tanto el Gobierno español como el estadounidense llegaron a tres acuerdos, llamados los Pactos de Madrid, que autorizaban al Ejército estadounidense a instalarse en cuatro bases militares de España a cambio de apoyo económico y militar, según expone el Orden Mundial.

Estados Unidos se comprometió a renovar los envejecidos suministros de guerra españoles y administró además las bases aéreas de Torrejón de Ardoz y Zaragoza, de donde se retiró en 1991 y en 1992. No obstante, desde que España ingresó en la OTAN en 1982 el encargado de decidir en las operaciones de las bases es la Alianza Atlántica. Pero lo cierto es que la diferencia apenas existe ya que Washington tiene un gran poder en la organización, según expone el Orden Mundial.