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"Es diferente"

"Cuando disparas de una manera más moderada": la particular definición de Trump sobre qué es un alto el fuego en Oriente Medio

Los detalles El presidente estadounidense fue preguntado por periodistas sobre esta definición, cuando definió como "una parte diferente del mundo" a países como Irán o Líbano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca.EP
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Una breve intervención del presidente de Estados Unidos, el polémico Donald Trump, ante la prensa ha vuelto a generar debate en redes sociales, esta vez por su particular definición de lo que significa un alto el fuego en un conflicto armado como el que vive Oriente Medio, especialmente Irán y Líbano.

La escena tuvo lugar en el Despacho Oval, en la Casa Blanca, donde el mandatario fue preguntado sobre cómo definiría lo que es un alto el fuego. La respuesta del republicano no tardó en llamar la atención.

Tras unos segundos, y en referencia a Oriente Medio, diferenciándolo de otros escenarios internacionales, respondía: "Básicamente, lo que es. Es una parte diferente del mundo. Yo diría que en esa parte, un alto el fuego es cuando se dispara de una manera más moderada".

La afirmación provocó risas entre algunos de los presentes en la sala y el fragmento comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacaron el contraste entre esta explicación y la definición tradicional recogida en diccionarios o incluso la de la propia inteligencia artificial de X.

Según la Real Academia Española, RAE, se utiliza "alto el fuego" para referirse a la suspensión de las acciones militares en una contienda. Por este motivo, Trump habría tirado de inventiva una vez más añadiendo una gran distinción entre los países de Oriente Medio con cualquier otro país. Mientras, las hostilidades en zona iraní y libanesa aumentan.

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