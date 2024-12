Cruce de acusaciones entre Hamás e Israel de retrasar el acuerdo de alto el fuego en Gaza

Israel y Hamás estaban a punto de llegar a un acuerdo para el alto el fuego en Gaza y, una vez más, se han alejado las posiciones después de su acercamiento durante los últimos días. Por un lado, el grupo islamista Hamás ha asegurado este miércoles a Israel de imponer nuevos requisitos en los puntos principales que han retrasado el alcance de un acuerdo. Mientras, el Estado judío les acusa de mentir y de intentar revisar puntos acordados.

"El movimiento ha demostrado responsabilidad y flexibilidad. Sin embargo, la ocupación ha introducido nuevas cuestiones y condiciones en relación con la retirada (de las tropas), el alto el fuego, los prisioneros y el regreso de las personas desplazadas, lo que ha retrasado la consecución de un acuerdo que estaba al alcance de la mano", ha anunciado Hamás en un comunicado. Aunque han incidido en que las negociaciones "avanzan con seriedad".

En respuesta, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha acusado a Hamás de "volver a mentir" y de retirarse de lo ya acordado creando dificultades en las negociaciones indirectas mediadas por Qatar y Egipto. Mientras, los mediadores estadounidenses y árabes han intensificado sus esfuerzos para concluir un acuerdo en las últimas dos semanas.

"Sin embargo, Israel continuará incansablemente sus esfuerzos para devolver a todos nuestros secuestrados", ha sentenciado Netanyahu en el comunicado. Ayer, el equipo negociador israelí -que incluye a altos funcionarios de los servicios de inteligencia israelíes (Mosad y Shin Bet) y militares- regresó al país tras una semana de negociaciones para realizar "consultas internas de cara a la continuación de las negociaciones", ha detallado Netanyahu en otro comunicado.

Por su parte, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, el principal grupo que representa a las familias de las 96 personas que aún siguen secuestradas, ha urgido este miércoles al Gobierno israelí a firmar un acuerdo, argumentando que "las condiciones para un acuerdo nunca fueron mejores".

"La fuerte declaración del presidente (de EEUU, Donald) Trump, quien guarda un acuerdo para el 20 de enero, combinada con el apoyo de la administración (Joe) Biden y los notables logros de Israel sobre el terreno, ha creado una oportunidad sin precedentes. Las amenazas de Hamás han disminuido, Hizbulá y su liderazgo han sido eliminados, y Sinwar ya no está", ha instado el grupo.

Las negociaciones continúan, pero "con serias dificultades"

Por su parte, Egipto ha señalado que las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel "continúan", aunque "con serias dificultades" y "sin avance real", según ha trasladado este miércoles a Efe fuentes de seguridad egipcias. "Estamos esperando ahora la respuesta de Hamás" a unas propuestas de Israel sobre las fases y las condiciones de un acuerdo de tregua, han añadido fuentes cercanas a las negociaciones, que pidieron permanecer en el anonimato.

"Ahora dependemos de la respuesta de Hamás y no es seguro que dé una respuesta positiva. Es difícil creer que acepten un pequeño acuerdo a cambio de un alto el fuego sin detener la guerra", han apuntado las fuentes. Lamentaron que "no haya avances como esperábamos", y que "ya no hablamos de días" para alcanzar un entendimiento.

Dichas fuentes no han dado a conocer más detalles sobre la marcha de los contactos o los puntos de divergencia, si bien señalaron que "continúan en Qatar", país que media, junto con Egipto y Estados Unidos, para el logro de un acuerdo de tregua en el enclave palestino.