Cronología de un abandono: de las presiones de Trump a las restricciones de Starlink que dejan a Zelenski en una posición más vulnerable

Los detalles En las últimas horas, las fuerzas ucranianas denunciaron limitaciones inesperadas en el sistema de comunicaciones por satélite de SpaceX, la empresa de Elon Musk.

La relación entre Donald Trump y Volodímir Zelenski se encuentra en un momento crítico. Trump ha presionado a Ucrania para detener ataques a refinerías rusas, ha exigido elecciones en medio del conflicto y ha anunciado una tregua energética que Kyiv no considera consolidada. Además, las restricciones en el uso de satélites Starlink han complicado las operaciones ucranianas. Zelenski siente que las acciones de Washington favorecen a Vladímir Putin. Las limitaciones en comunicaciones por satélite han afectado a las fuerzas ucranianas, dificultando misiones con drones. Trump ha cuestionado la continuidad de Zelenski, quien ha respondido que las elecciones requieren seguridad. Las fuerzas ucranianas han denunciado restricciones inesperadas en el sistema de SpaceX, mientras Musk ha señalado que dependen del Gobierno estadounidense. Zelenski ha criticado las decisiones de Trump y ha advertido sobre sus consecuencias para la defensa de Ucrania.

La relación entre Donald Trump y Volodímir Zelenski atraviesa uno de sus momentos más tensos. El presidente estadounidense presiona a Ucrania para que detenga sus ataques contra las refinerías rusas, reclama elecciones en plena guerra y anuncia una tregua energética que Kyiv no da por consolidada. A todo ello se suman las restricciones en el uso militar de los satélites Starlink, una tecnología clave para las operaciones ucranianas. Zelenski siente que Washington ha dejado de actuar como un aliado y que sus decisiones favorecen a Vladímir Putin.

El último episodio ha sido la limitación temporal de las comunicaciones por satélite utilizadas por las fuerzas ucranianas. Las restricciones afectaron a las operaciones con drones y dificultaron tanto los ataques como las labores de interceptación. El Ministerio de Defensa ucraniano ha informado posteriormente de la recuperación de la señal, en medio de una crisis que ha vuelto a poner de manifiesto la dependencia de Kyiv de la tecnología estadounidense.

Trump ha reclamado que Ucrania celebre elecciones y ha llegado a cuestionar la continuidad de Zelenski al frente del país. El presidente ucraniano ha respondido que organizar unos comicios requiere unas condiciones de seguridad que ahora mismo no existen. Su propuesta es clara: "Si deja de bombardear durante 60 días podré convocar elecciones". El estadounidense anunció un acuerdo con Putin para facilitar el suministro de diésel ruso.

Dos días después, el Trump aseguró que Rusia y Ucrania habían alcanzado un alto el fuego sobre las infraestructuras energéticas. Sin embargo, su anuncio no estuvo acompañado de detalles que permitieran confirmar las condiciones del supuesto acuerdo. Zelenski sostuvo que Ucrania estaba dispuesta a dejar de atacar las refinerías rusas si Moscú hacía lo mismo con las instalaciones energéticas ucranianas.

En las últimas horas, las fuerzas ucranianas denunciaron limitaciones inesperadas en el sistema de comunicaciones por satélite de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Los cambios afectaron especialmente a los dispositivos que superaban determinadas velocidades, lo que dificultó algunas misiones con drones. Musk aseguró que las restricciones de Starshield, la versión militar del sistema, dependen del Gobierno y del Ejército estadounidenses. No se ha confirmado de forma independiente que la Casa Blanca ordenara introducirlas como represalia contra Kyiv.

Zelenski ha criticado la decisión y ha advertido de sus consecuencias para la defensa ucraniana: "Es doloroso cuando el presidente Trump elige un bando, y no es el nuestro", ha afirmado en una entrevista con Piers Morgan, en la que el presentador preguntó al líder ucraniano si considera que Putin es "el Hitler de nuestro tiempo", a lo que respondió que: "Absolutamente, es verdad".

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