La Corte de Apelaciones de EEUU restablece los aranceles de Trump hasta que se resuelva el recurso

Unas horas han durado invalidados los aranceles de Donald Trump. Si el Tribunal de Comercio dirimía que debían ser anulados por considerarse que el presidente estadounidense se está "excediendo en sus poderes", en la tarde de este jueves la Corte de Apelaciones de EEUU ha reestablecido las tasas del republicano hasta que se resuelva el recurso presentado por el Gobierno.

En primera instancia, un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional ha fallado durante la madrugada europea de este jueves que el Congreso de EEUU no delega una autoridad "ilimitada" en el presidente para que use la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 (IEEPA). "Las Órdenes de aranceles mundiales y de represalia exceden cualquier autoridad otorgada al presidente por la IEEPA para regular las importaciones por medio de aranceles", indican los togados.

No obstante, la Administración Trump no ha tardado en recurrir la decisión sosteniendo que "no es trabajo de jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional". Un recurso que le vale para estirar la vigencia de los aranceles hasta que la justicia dirima una sentencia final al respecto.

Así lo ha decretado la Corte de Apelaciones de EEUU, que ha decidido restablecer las tasas de Donald Trump mientras el recurso presentado por el Gobierno estadounidense se resuelva. Eso sí, como medida temporal que es, la corte ha emplazado a las partes a que presenten sus respectivos argumentos hasta el próximo 5 de junio.