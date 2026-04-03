Las consecuencias de los temidos aranceles de Trump un año después del 'Liberation Day': menos exportaciones españolas pero crecimiento del Ibex 35

La otra cara El anuncio de Trump de imponer "aranceles recíprocos" a más de medio mundo también perjudicó a EEUU, donde subieron los intereses de la deuda y bajó el valor del dólar.

Este jueves se cumplió un año del 'Liberation Day', cuando Donald Trump presentó los aranceles destinados a reequilibrar la balanza de pagos de Estados Unidos. La implementación de estos aranceles, que incluían un 20% para la Unión Europea, enfrentó múltiples retrasos y generó incertidumbre en los mercados. Sin embargo, el Ibex 35 aumentó más de un 30% en 12 meses. Trump buscaba impulsar la industria y el empleo en EE.UU., pero sus medidas elevaron los intereses de la deuda y depreciaron el dólar. España sufrió un descenso del 8% en exportaciones a EE.UU., mientras que Emmanuel Macron propuso una coalición internacional para enfrentar a China y EE.UU. en el ámbito comercial.

Este jueves se ha cumplido un año del conocido como 'Liberation Day', el día en el que Donald Trump presentó al mundo la tabla con los aranceles que iba a imponer a cada país. Con ella decía que quería reequilibrar la balanza de pagos de Estados Unidos y buscaba imponerla a cualquier nación, incluidos los aliados. Por ejemplo, A la Unión Europea se le aplicó un 20% dentro de los llamados "aranceles recíprocos".

Su puesta en marcha no fue tan sencilla como se esperaba el presidente estadounidense, con idas y venidas, retrasos en la fecha para activarlos y muchos vaivenes económicos. A lo largo de este año, los mercados han aprendido a vivir en la incertidumbre perpetua provocada por el inquilino de la Casa Blanca y las cosas no han ido tan mal como algunos predecían. Por ejemplo, el Ibex 35 se ha disparado en estos 12 meses más de un 30%.

"En los mercados va a haber un 'boom', en las acciones va a haber un 'boom', en nuestro país va a haber un 'boom'", aseguró Trump al anunciar sus gravámenes.

Su idea era potenciar la industria de Estados Unidos y crear empleo, pero lo que consiguió fue un aumento de los intereses de la deuda y un hundimiento del dólar. Las consecuencias fueron tan pronunciadas en un principio que llegó a recular y a posponer en varias ocasiones el inicio de las medidas.

Los países tuvieron tiempo para adaptarse y negociar con EEUU. E incluso preparar una respuesta en caso de no alcanzar ningún pacto. EEUU cerró acuerdos con Reino Unido, Japón o Corea y se reunió incluso con representantes chinos, su principal rival arancelario. "Me gusta hacer acuerdos", argumentaba Trump.

Cómo afectó a España

Solo un mes después del anuncio, los mercados comenzaron a recuperarse del primer impacto. En España, el Ibex se desplomó un 12% los tres primeros días, pero después no ha dejado de subir y ha llegado a superar los 18.000 puntos. A España el impulso llegó desde la banca, mientras que en Estados Unidos fue gracias a las grandes tecnológicas.

A pesar de todo, los cambios de Trump afectaron directamente a las exportaciones españolas y las empresas nacionales vendieron un 8% menos a EEUU. Pero esta política arancelaria también ha perjudicado a su economía interna y el bono estadounidense, valor que mide la confianza en el país, ha tardado casi un año en recuperarse.

Ante esta nueva realidad global en la que hay que estar preparado para cualquier envite, Emmanuel Macron ha hecho una propuesta. El presidente francés ha sugerido que Japón, Corea del Sur, India y Brasil se unan a la Unión Europea en una "coalición independiente" para luchar comercialmente contra China y Estados Unidos.

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