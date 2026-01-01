Trump retrasa hasta 2027 la subida de los aranceles a muebles tapizados, de cocina y tocadores de baño

El contexto A finales del pasado septiembre Trump anunció que el 1 de enero de 2026 se produciría un incremento de los aranceles para los muebles de madera tapizados desde el 25% hasta el 30% (ya se había producido una subia previa).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido posponer por un año el aumento de los aranceles sobre ciertos productos de madera, que estaba programado para el 1 de enero de 2026. Este aplazamiento afecta a muebles tapizados, de cocina y tocadores de baño. La Casa Blanca ha explicado que la decisión se debe a las negociaciones en curso con socios comerciales para abordar la reciprocidad comercial y preocupaciones de seguridad nacional. Originalmente, se planeaba elevar los aranceles de muebles tapizados del 25% al 30%, y los de cocina y tocadores de baño del 25% al 50%, aunque el arancel del 25% se mantiene vigente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado en el último día del año una prórroga de 12 meses para el incremento de los aranceles que iba a entrar en vigor este mismo jueves, 1 de enero de 2026, y que afectaría a determinados productos de madera, en concreto, para los muebles tapizados, de cocina y los tocadores de baño.

"Estados Unidos sigue participando en negociaciones productivas con sus socios comerciales para abordar la reciprocidad comercial y las preocupaciones de seguridad nacional con respecto a las importaciones de productos de madera. Por lo tanto, Estados Unidos retrasará por un año más el aumento de las tasas arancelarias para muebles tapizados, de cocina y tocadores que iba a tener lugar el 1 de enero de 2026", ha detallado la Casa Blanca en un comunicado.

En el caso de los muebles de cocina y de los tocadores de baño, el salto sería desde el 25% actual hasta el 50%. A pesar de la prórroga anunciada, la Casa Blanca ha detallado que se mantiene el arancel del 25% vigente desde el pasado septiembre.

