La UE propone aranceles del 25% para una serie productos de EEUU a partir del 16 de mayo

Tras las caídas generalizadas en prácticamente todas las bolsas mundiales provocadas por los aranceles del presidente de EEUU, Bruselas ha tomado cartas en el asunto con la imposición de gravámenes del 25% a una serie los productos estadounidenses a partir del 16 de mayo. Además, el bourbon fue eliminado de la lista original que la Comisión estaba sopesando en marzo.

Los aranceles sobre algunos productos entrarán en vigor el 16 de mayo y otros más adelante, el 1 de diciembre. Los productos son muy diversos e incluyen diamantes, hilo dental, salchichas, frutos secos y soja.

El responsable comercial de la UE, Maros Sefcovic, ha declarado este lunes que los aranceles compensatorios tendrían un impacto menor a los 26.000 millones de euros (28.450 millones de dólares) anunciados previamente. El bourbon, el vino y los productos lácteos se eliminaron de la lista original que la Comisión estaba evaluando en marzo.

La Comisión había asignado un arancel del 50% al bourbon, lo que llevó a Trump a amenazar con un arancel compensatorio del 200% a las bebidas alcohólicas de la UE si el bloque seguía adelante.

"Aranceles cero"

Una medida que se da tras la negativa de EEUU a cooperar y a enterrar el hacha de guerra. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha ofrecido a Donald Trump este lunes la retirada de todos los aranceles a los bienes industriales con la condición de que Washington también lo haga. Sin embargo, la Casa Blanca ha rechazado esta idea de la UE.

"Estamos dispuestos a negociar con Estados Unidos. De hecho, hemos ofrecido aranceles cero por cero para los bienes industriales, como hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales", ha asegurado Von der Leyen en una comparecencia ante los medios de comunicación este lunes en Bruselas.

Esta propuesta de Von der Leyen se enmarca en las negociaciones que está llevando a cabo Maros Sefcovic, comisario de Comercio de la Comisión Europea, con su homólogo estadounidense. La última reunión, que tuvo lugar el pasado viernes, terminó sin un acuerdo para retirar los aranceles de un 20% que Trump impuso a todos los productos europeos.

No obstante, pese a su oferta de "aranceles cero", Von der Leyen ha recalcado que la Unión Europea no descarta responder a Trump con aranceles recíprocos si no elimina las barreras al comercio con los Estados miembros: "Europa siempre está dispuesta a un buen trato, pero también estamos preparados para responder con contramedidas y defender nuestros intereses".