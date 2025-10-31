Conmoción en Reino Unido: políticos apoyan la "valiente" decisión del rey Carlos III de retirar los títulos a su hermano, el expríncipe Andrés

El contexto Fue el palacio de Buckingham el que comunicó este jueves el inicio del proceso para retirar al duque de York todos los títulos nobiliarios, sus honores y el trato de "Su Alteza Real", así como su salida de Royal Lodge.

El príncipe Andrés ha estado en el centro de varios escándalos, lo que llevó al rey Carlos III a retirarle el título de príncipe. Esta decisión, anunciada por el palacio de Buckingham, implica la pérdida de todos sus títulos nobiliarios y su salida de Royal Lodge, tras sus vínculos con Jeffrey Epstein. La ministra de Cultura, Lisa Nandy, y otros políticos han aplaudido la medida como un mensaje poderoso para las víctimas de abusos sexuales. Andrés, quien ahora será conocido como Andrés Mountbatten Windsor, ha negado las acusaciones de Virginia Giuffre. Vivirá en una propiedad privada en Sandringham, con gastos cubiertos por el rey.

El hasta ahora conocido como príncipe Andrés ha protagonizado diferentes escándalos en los últimos años convirtiéndose en una de las figuras más polémicas de la familia real británica. Tanto es así que finalmente, el rey Carlos III de Inglaterra tomó una decisión que dejó en shock al país: retirarle a su hermano el título de príncipe.

Pese a que ya existían rumores sobre las posibles consecuencias de los actos del duque de York, no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho pública la noticia, la cual ha causado una oleada de opiniones por parte de políticos. Muchos de ellos han calificado la decisión del monarca de "valiente" y de un mensaje "poderoso" para las víctimas de abusos sexuales.

Fue el palacio de Buckingham el que comunicó este jueves el inicio del proceso para retirar a Andrés todos los títulos nobiliarios, sus honores y el trato de "Su Alteza Real", así como su salida de Royal Lodge, la mansión de Windsor en la que vivía sin pagar renta tras la polémica por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. El expríncipe, de 65 años y que será conocido a partir de ahora como Andrés Mountbatten Windsor, fue denunciado por Virginia Giuffre, quien acusó al hermano del rey de haber abusado de ella cuando era menor de edad tras ser traficada por Epstein.

Por su parte, la ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, afirmó a la BBC que la resolución del monarca se trata de una medida "valiente, importante y correcta", que envía un "mensaje contundente" a las víctimas de abusos. "Creo que es un mensaje muy poderoso para las víctimas de abuso sexual infantil. Antes de entrar en el Parlamento, trabajaba con niños que habían sufrido abusos, incluidas muchas niñas que fueron víctimas de terribles abusos por parte de bandas de abusadores", afirmó.

El rey "ha hecho lo absolutamente correcto"

Esta ha sido una "decisión valiente, importante y acertada por parte del rey y la apoyo plenamente", señaló Nandy. De su lado, el líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, señaló a los medios que el rey ha hecho lo "absolutamente correcto". "Es evidente que la posición de Andrés se había vuelto totalmente insostenible, tras haber deshonrado su cargo y avergonzado al país. Este es un paso importante para reconstruir la confianza en nuestras instituciones y poner fin a toda esta lamentable historia", agregó.

Los liberal demócratas habían instado al Gobierno a reservar tiempo para un debate en el Parlamento sobre el contrato de arrendamiento de Royal Lodge por parte de Andrés, quien no pagaba renta por esa lujosa mansión de 30 habitaciones en Windsor, a las afueras de Londres. "Ha vivido allí con un alquiler simbólico desde 2003", señaló.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, afirmó que debió de ser "muy difícil" para el monarca tomar medidas contra su hermano, pero que era correcto porque la población no toleraba las acusaciones de abuso sexual por parte de Andrés.

En declaraciones a un programa de radio de la emisora LBC, Badenoch señaló que el rey "ha sentido claramente que esta es la decisión correcta para la familia real. Debió de ser algo muy difícil para él. Es decir, tener que hacerle eso a tu propio hermano, pero los estándares y las expectativas en la sociedad actual son muy altos. La gente espera ver los más altos niveles de integridad".

Mientras, Andrés ha negado las acusaciones de la fallecida Giuffre, quien afirmó haber sido obligada a tener relaciones sexuales con él en tres ocasiones, incluyendo una cuando tenía 17 años, y también durante una orgía después de haber sido víctima de trata por parte de Epstein. El expríncipe vivirá en una propiedad privada en Sandringham, al este de Inglaterra, y sus gastos serán costeados por el rey, según aseguran los medios británicos

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.