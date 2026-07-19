El concierto de Bad Bunny en Milán termina en caos: una granizada obliga a evacuar a 80.000 personas.

Los detalles Los asistentes al concierto del puertorriqueño recibirán un reembolso completo de sus entradas, según han informado este domingo sus organizadores.

Lo que prometía ser una noche inolvidable en el concierto de Bad Bunny en Milán se convirtió en una pesadilla debido a un violento temporal que obligó a suspender el espectáculo. Más de 80.000 personas tuvieron que evacuar el Hipódromo SNAI La Maura cuando la tormenta descargó con fuerza, dejando escenas de caos, con asistentes corriendo bajo la lluvia y el granizo. La evacuación causó aglomeraciones en el metro, y varias personas resultaron heridas. La promotora Live Nation Italia anunció que los asistentes recibirán un reembolso completo de sus entradas, destacando que la seguridad fue su prioridad.

Lo que prometía ser una noche inolvidable acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Más de 80.000 personas tuvieron que abandonar a toda prisa el concierto de Bad Bunny en Milán después de que un violento temporal de lluvia, granizo y tormentas eléctricas obligara a suspender definitivamente el espectáculo.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran escenas de auténtico caos: asistentes corriendo entre charcos y barro, estaciones de metro completamente colapsadas y enormes bolas de granizo cayendo sobre el público mientras trataba de ponerse a salvo.

El show, celebrado en el Hipódromo SNAI La Maura, era la segunda y última actuación del artista puertorriqueño en Italia dentro de su gira 'Debí tirar más fotos'. La actuación tuvo que interrumpirse cuando la tormenta comenzó a descargar con fuerza sobre el recinto. En un primer momento se intentó suspender temporalmente el espectáculo, pero la intensidad del temporal obligó finalmente a evacuar a los miles de asistentes y cancelar el concierto.

Muchos de los presentes relataron momentos de tensión durante la salida. "Había gente llorando, gente en el suelo", explicaban algunos asistentes, mientras otros compartían vídeos en los que se veía al público intentando refugiarse bajo la intensa lluvia y el granizo.

De hecho, varias personas sufrieron heridas en la cabeza. Las imágenes muestran piedras de hielo de gran tamaño impactando sobre la multitud mientras buscaba una salida o un lugar donde protegerse, según los medios locales.

La evacuación también provocó largas aglomeraciones en las estaciones de metro cercanas, donde miles de personas permanecieron refugiadas mientras continuaba la tormenta.

Devolverán el dinero de las entradas

Los asistentes al concierto del puertorriqueño recibirán un reembolso completo de sus entradas, según han informado este domingo sus organizadores. La promotora Live Nation Italia ha informado en un comunicado de que "lamentablemente" la cita no será reprogramada a pesar de "haber realizado todos los esfuerzos posibles" para ello.

"La seguridad de todos los asistentes ha sido siempre nuestra máxima prioridad. Les agradecemos su paciencia, comprensión y colaboración durante la evacuación y les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por las molestias ocasionadas", añade la promotora.

Asimismo, confirma que "todos los titulares de entradas recibirán un reembolso completo" de las mismas, es decir, tanto de su importe como de los gastos de gestión.

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