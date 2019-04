Los colombianos rechazan el acuerdo para el proceso de paz con las FARC

El referéndum celebrado este domingo en Colombia sobre el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se ha saldado con la victoria del 'No', que ha recabado el 50,23 por ciento de los apoyos.

Según datos oficiales de la Procuraduría de Colombia correspondientes al 99,64 por ciento del recuento, el 'No' ha logrado 6.424.385 votos, por delante de los 6.363.989 votos del 'Sí', que suponen el 49,76 por ciento del total.

Los resultados son considerados ya como irreversibles, ya que la victoria del 'Sí' entre los votantes en el extranjero con el 54,38 por ciento de las papeletas no supone votos suficientes como para cambiar la situación.

El Gobierno y las FARC firmaron el lunes el acuerdo de paz, y las partes no habían previsto qué pasaría si el pueblo colombiano daba la espalda a lo pactado. El propio presidente, Juan Manuel Santos, había admitido que no tiene un 'plan B' porque no contempla que pueda ocurrir algo así. "Yo estoy seguro de que va a ganar el 'Sí'", afirmó antes de la votación.