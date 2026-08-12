Los restos del terremoto en Cali a vista de dron: Edificios reducidos a escombros y destrucción total

Los detalles Tras el devastador terremoto que ha azotado Cali, una de las zonas más pobres de Colombia, las imágenes de dron muestran decenas de edificios reducidos a escombros e instalaciones completamente destruidas.

Un devastador terremoto en Cali ha dejado a 65 personas mayores sin hogar tras destruir completamente un convento. En el aeropuerto de Pereira, el temblor fue tan intenso que muchos temieron por sus vidas, como el influencer José Gallego, quien relató en vivo la aterradora experiencia. Las imágenes aéreas muestran edificios recientemente reconstruidos y una carnicería colapsada, ahora un riesgo de salud pública. Los afectados enfrentan desafíos continuos, como la extracción de carne contaminada. Aunque De la Espriella ha rechazado la ayuda internacional, acepta la de Trump y Bukele. La reconstrucción en la zona más pobre del país llevará años.

Un convento que alojaba a decenas de personas mayores en Cali ha quedado completamente destrozado. Y ahora, las 65 personas que sobrevivieron al terremoto, no tienen un hogar al que ir.

En el aeropuerto de Pereira el temblor fue tan grande que muchos pensaron que no saldrían de ahí con vida. "Fue una verdadera historia de terror, ver como todo caía a mi alrededor, personas gritando, fue horrible", cuenta el influencer José Gallego, quien transmitió en vivo todo el terremoto.

"Se sintió eterno, yo pensé que iba a ser mi último momento de vida", añade Gallego.

Las imágenes de dron muestran también un edificio que había sido reconstruido hacía poco o una carnicería que se ha desplomado por completo, y ahora supone un grave riesgo de salud pública

"Desde el temblor, ellos han tratado sacar la carne por la contaminación, pero es imposible y difícil porque son tres pisos que se vinieron abajo", cuenta una de las afectadas por el terremoto.

Para ellos, los problemas no acaban cuando para el temblor. La verdadera complicación es todo lo que viene después.

De la Espriella ha rechazado la ayuda internacional pero no toda, acepta la de Trump y Bukele.

Mientras, la zona más pobre del país se enfrenta a una reconstrucción que tardarán años en volver a levantar.

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