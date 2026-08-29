El colapso de las morgues en Nepal obliga a realizar entierros inmediatos para evitar epidemias e infecciones

Rescatan a una persona de las inundaciones en el Himalaya

¿Qué está pasando? El país, que cuenta con una capacidad para albergar unos 350 cuerpos, está totalmente desbordado a causa de la acumulación de cadáveres. Para evitar infecciones, las autoridades han dado luz al entierro inmediato de los fallecidos una vez se recojan las muestras de ADN.

Las inundaciones en Nepal han causado la muerte de al menos 626 personas, desbordando las morgues del país. Las autoridades han ordenado entierros inmediatos tras recoger muestras de ADN para evitar epidemias. En distritos como Chitwan, Pokhara y Nuwakot, la capacidad de las morgues se ha visto superada, obligando a enterrar los cuerpos con un número de referencia oficial. La identificación visual es complicada, por lo que la Policía ha creado un catálogo digital para ayudar a los familiares a identificar a los desaparecidos. En Katmandú, los cuerpos son etiquetados y enterrados individualmente, facilitando futuras identificaciones genéticas.

La riada en Nepal sigue sumando víctimas. Sigue aumentando su número de cadáveres conforme pasan las horas. Las autoridades del país, en su último conteo de fallecidos, ha elevado a 626 los muertos por unas inundaciones que conllevan además el problema añadido del colapso de las morgues. Ante tal problema, los nepalíes han ordenado realizar entierros inmediatos tras recoger las muestras de ADN con el fin de evitar epidemias.

Y es que el rápido deterioro de los restos y la falta de espacios para albergarlos se han convertido en una de las principales dificultades para Nepal. Con una capacidad para albergar unos 350 cuerpos, la llegada masiva de cadáveres ha desbordado las instalaciones de distritos como Chitwan, Pokhara y Nuwakot.

En el primero de estos distritos, donde solo cuatro de los 233 cadáveres recuperados se ha podido identificar, la administración local ha confirmado que todos los restos serán enterrados de forma individual bajo un número de referencia oficial tras extraer tras pruebas genéticas.

"Los cuerpos y restos recuperados de centros de acogida, instituciones sanitarias y riberas de ríos se encuentran en avanzado estado de descomposición y no se les puede identificar", ha indicado en un comunicado el funcionario jefe del distrito, Ganesh Aryal.

Ante el peligro de epidemias e infección, Aryal ha comunicado que se van a recoger las muestras de los cuerpos y los entierros comenzarán este fin de semana.

Debido a la dificultad para reconocer visualmente a los fallecidos, viendo que muchos han sido arrastrados durante kilómetros, la Policía nepalí ha habilitado un catálogo digital accesible mediante un código QR publicado en redes sociales.

A través de esta plataforma, los familiares de los más de 2.500 desaparecidos tratan de cotejar rostros, vestimentas y rasgos físicos de las víctimas. Mientras, cientos de familiares se acumulan en los hospitales para dejar carteles de sus desaparecidos. En el interior de muchos centros se exponen fotografías; en el exterior, sus imágenes están en murales.

Porque todo ha colapsado. Ante esto, las fuerzas de seguridad y los comités forenses han comenzado a tomar huellas dactilares y muestras de ADN a cada cuerpo no reclamado para enterrarlo inmediatamente. La mayoría de los fallecidos han sido trasladados a centros hospitalarios de la zona, principalmente al Hospital de Distrito de Bharatpur, en Chitwan, donde hasta este sábado se han llevado 171 cuerpos

A la capital, Katmandú, las autoridades han trasladado a unos 48 fallecidos, según los últimos datos de las autoridades. Una vez etiquetados con un número de referencia oficial, los cadáveres están siendo inhumados de forma individualizada, lo que permitirá a los laboratorios de la capital cotejar los perfiles genéticos en el futuro a medida que las familias reclamen a sus allegados.

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