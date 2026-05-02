Ahora

Oriente Medio

Irán ve "probable" una reanudación de la guerra y avisa a EEUU: "Estamos preparados para cualquier insensatez de su parte"

¿Qué está pasando? Un alto mando militar iraní ha afirmado que los bombardeos pueden retomarse después de que Trump afirmase no estar satisfecho con su nueva propuesta negociadora.

Consecuencias de un ataque a un edificio residencial en Teherán.Consecuencias de un ataque a un edificio residencial en Teherán.REUTERS
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un día más en la guerra de Oriente Medio. Un día más de un conflicto que no tiene visos de terminar. Que ve cómo las negociaciones entre EEUU e Irán siguen sin avanzar y que, además, podría reactivarse pronto. Así lo ve un alto mando militar del país persa, que considera "probable" que se reanuden las hostilidades después de que Donald Trump afirmase que no estaba satisfecho con la propuesta de la República Islámica.

"Las Fuerzas Armadas están plenamente preparadas para cualquier nueva aventura o insensatez de los estadounidenses", ha asegurado el general Mohamad Yafar Asadi, subjefe de inspección del Cuartel General Jatam al Anbiya, tal y como informa la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Además, ha afirmado que las acciones y declaraciones de los responsables de EEUU tienen sobre todo un carácter mediático y buscan "salir del atolladero que ellos mismos han creado".

Sus palabras llegan después de que Trump considerara como insatisfactoria la última propuesta iraní para alcanzar un acuerdo de paz.

Y es que la agencia oficial iraní IRNA informó de que Irán había entregado una nueva propuesta a Pakistán, país que está ejerciendo de mediador en las negociaciones con EEUU. Ya presentaron otra la semana pasada a Washington, en la que ofrecían varias fases en la negociación centradas en el fin de la guerra y en la reapertura de Ormuz por ambas partes. El programa nuclear, para una etapa posterior... algo que no ha convencido a Donald Trump.

Las partes acordaron el pasado 8 de abril una tregua inicial de dos semanas tras 39 días de enfrentamientos, que posteriormente fue prorrogada de forma indefinida para dar margen a las negociaciones entre Teherán y Washington.

Sin embargo, las conversaciones directas entre ambos permanecen estancadas ante la negativa iraní a sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el cerco naval sobre sus puertos y buques, una medida con la que busca bloquear la economía iraní.

Irán, por su parte, mantiene el control del tráfico en el estrecho de Ormuz, la estratégica ruta por la que transitaba el 20% del petróleo mundial, lo que ha disparado el precio del crudo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Cuba advierte de que no se va a dejar "amedrentar" por Trump y apela a que la comunidad internacional se una contra un posible ataque a la isla
  2. Exteriores se moviliza para liberar a Saif Abukeshek, el español de la Flotilla retenido por Israel
  3. Guerra en Irán, en directo | Irán ve "probable" una reanudación de la guerra tras el rechazo de su plan de alto el fuego
  4. Madrid celebra un Dos de Mayo dividido y con declaraciones cruzadas entre Ayuso y Óscar López
  5. El PP sigue sin condenar al agitador ultra Vito Quiles tras la denuncia de Begoña Gómez: "Para señalar a periodistas ya está Sánchez"
  6. Detenido un hombre por apuñalar mortalmente a una mujer en plena calle en Esplugues de Llobregat, Barcelona