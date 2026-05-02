Irán ve "probable" una reanudación de la guerra y avisa a EEUU: "Estamos preparados para cualquier insensatez de su parte"

¿Qué está pasando? Un alto mando militar iraní ha afirmado que los bombardeos pueden retomarse después de que Trump afirmase no estar satisfecho con su nueva propuesta negociadora.

El conflicto en Oriente Medio sigue sin resolución, con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán estancadas. Un alto mando militar iraní considera probable que las hostilidades se reanuden, especialmente tras la insatisfacción de Donald Trump con las propuestas iraníes. Irán ha presentado nuevas propuestas a Pakistán, mediador en las negociaciones, pero las conversaciones directas están paralizadas debido al cerco naval estadounidense. Irán controla el estrecho de Ormuz, crucial para el tráfico de petróleo, lo que ha elevado los precios del crudo. Las tensiones persisten mientras ambos países mantienen posiciones firmes en sus demandas.

Un día más en la guerra de Oriente Medio. Un día más de un conflicto que no tiene visos de terminar. Que ve cómo las negociaciones entre EEUU e Irán siguen sin avanzar y que, además, podría reactivarse pronto. Así lo ve un alto mando militar del país persa, que considera "probable" que se reanuden las hostilidades después de que Donald Trump afirmase que no estaba satisfecho con la propuesta de la República Islámica.

"Las Fuerzas Armadas están plenamente preparadas para cualquier nueva aventura o insensatez de los estadounidenses", ha asegurado el general Mohamad Yafar Asadi, subjefe de inspección del Cuartel General Jatam al Anbiya, tal y como informa la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Además, ha afirmado que las acciones y declaraciones de los responsables de EEUU tienen sobre todo un carácter mediático y buscan "salir del atolladero que ellos mismos han creado".

Sus palabras llegan después de que Trump considerara como insatisfactoria la última propuesta iraní para alcanzar un acuerdo de paz.

Y es que la agencia oficial iraní IRNA informó de que Irán había entregado una nueva propuesta a Pakistán, país que está ejerciendo de mediador en las negociaciones con EEUU. Ya presentaron otra la semana pasada a Washington, en la que ofrecían varias fases en la negociación centradas en el fin de la guerra y en la reapertura de Ormuz por ambas partes. El programa nuclear, para una etapa posterior... algo que no ha convencido a Donald Trump.

Las partes acordaron el pasado 8 de abril una tregua inicial de dos semanas tras 39 días de enfrentamientos, que posteriormente fue prorrogada de forma indefinida para dar margen a las negociaciones entre Teherán y Washington.

Sin embargo, las conversaciones directas entre ambos permanecen estancadas ante la negativa iraní a sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el cerco naval sobre sus puertos y buques, una medida con la que busca bloquear la economía iraní.

Irán, por su parte, mantiene el control del tráfico en el estrecho de Ormuz, la estratégica ruta por la que transitaba el 20% del petróleo mundial, lo que ha disparado el precio del crudo.

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