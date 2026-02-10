Israel amplía su control sobre Cisjordania con medidas para facilitar a los colonos la compra de tierras

Imagen de archivo de una operación israelí al este de Nablus, en la Cisjordania ocupada.

Mientras tanto... El anuncio de estas medidas ha provocado un rechazo internacional. Desde la Casa Blanca han reiterado la oposición de Donald Trump a la anexión de Cisjordania por parte de Israel.

El gabinete de Seguridad de Israel ha aprobado medidas que facilitan a los colonos en Cisjordania la compra de tierras y otorgan más poder a las autoridades israelíes sobre los palestinos. Este territorio es reclamado por los palestinos para un futuro Estado independiente. Las medidas incluyen eliminar restricciones para la compra de tierras por ciudadanos judíos y ampliar la supervisión en áreas bajo administración palestina. El presidente palestino, Mahmud Abás, ha criticado estas medidas como ilegales y una anexión de facto. La comunidad internacional, incluyendo la ONU y varios países árabes, ha expresado su rechazo, considerando que estas acciones erosionan las perspectivas de una solución de dos Estados y aumentan el riesgo de violencia. Estados Unidos, aunque se opone a la anexión, no ha frenado la construcción de asentamientos israelíes. España también ha condenado las medidas, calificándolas de inaceptables.

El gabinete de Seguridad de Israel ha aprobado una serie de medidas que facilitarían a los colonos de la Cisjordania ocupada la compra de tierras, al tiempo que otorgarían a las autoridades israelíes más poder para hacer cumplir la ley sobre los palestinos.

Cisjordania es uno de los territorios que los palestinos reclaman para un futuro Estado independiente. Gran parte de ella está bajo control militar israelí, con un autogobierno palestino limitado en algunas zonas gestionadas por la Autoridad Palestina (AP), respaldada por Occidente.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y del ministro de Defensa, Israel Katz, han indicado que las medidas incluyen la eliminación de regulaciones vigentes desde hace décadas que impiden a los ciudadanos judíos privados comprar tierras en Cisjordania.

También se ha informado de que incluyen permitir a las autoridades israelíes administrar algunos lugares religiosos y ampliar la supervisión y la aplicación de la ley en las zonas bajo la administración de la AP en materia de riesgos medioambientales, delitos relacionados con el agua y daños a yacimientos arqueológicos.

El presidente palestino, Mahmud Abás, ha afirmado que las nuevas medidas son peligrosas, ilegales y equivalentes a una anexión de facto.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado la anexión israelí de Cisjordania, pero su Administración no ha intentado frenar la acelerada construcción de asentamientos por parte de Israel, lo que, según los palestinos, les niega un posible Estado al mermar su territorio.

Netanyahu, que se enfrenta a unas elecciones a finales de este año, considera que la creación de cualquier Estado palestino supone una amenaza para la seguridad. Su coalición gobernante incluye a muchos miembros procolonos que quieren que Israel anexione Cisjordania, territorio conquistado en la guerra de Oriente Medio de 1967 y al que Israel reivindica vínculos bíblicos e históricos.

El máximo tribunal de las Naciones Unidas dictaminó en una opinión consultiva no vinculante en 2024 que la ocupación israelí de los territorios palestinos y los asentamientos en ellos es ilegal y debe terminar lo antes posible. Israel rebate esta opinión.

Rechazo internacional a las medidas

El anuncio de estas medias ha provocado un rechazo internacional. Desde la Casa Blanca han reiterado la oposición de Donald Trump a la anexión de Cisjordania por parte de Israel. "Una Cisjordania estable garantiza la seguridad de Israel y está en consonancia con el objetivo de esta Administración de lograr la paz en la región", han destacado.

Por otro lado, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado "profundamente preocupado" por la decisión de Israel de reformar la administración de la Cisjordania ocupada, y ha instado a las autoridades de este país a que retiren una medida "coercitiva" que "erosiona" las perspectivas para la solución de dos Estados.

"El secretario general está profundamente preocupado por la supuesta decisión del gabinete de Seguridad israelí de autorizar una serie de medidas administrativas y coercitivas en las Zonas A y B de la Cisjordania ocupada. Advierte que la situación actual sobre el terreno, incluida esta decisión, está erosionando la perspectiva de una solución biestatal", ha señalado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

Los gobiernos de ocho países árabes y musulmanes, entre ellos Arabia Saudí, Qatar y Egipto, han condenado también la "ilegal" decisión de Israel de reformar la administración de la Cisjordania ocupada, ampliando las competencias para autorizar la construcción de asentamientos, confiscar tierras o asumir el mantenimiento y funcionamiento de lugares religiosos.

Un rechazo al que se ha sumado España. "Estas medidas y cualquier intento de anexión son inaceptables, y ponen en riesgo los actuales esfuerzos para la puesta en marcha del Plan de Paz y el alto el fuego, incrementando el riesgo de desencadenar una nueva ola de violencia", han trasladado desde el Ministerio de Exteriores.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.