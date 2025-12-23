Una carta que Epstein habría enviado al depredador sexual convicto Larry Nassar muestra que a Trump compartía con ellos su "amor por las jóvenes"

Sí, pero El Departamento de Justicia ha explicado en una publicación en X que la vericidad de esa misiva está siendo analizada por algunos detalles como el matasellos o el remitente.

Nueva entrega de los archivos del pederasta Jeffrey Epstein. En ella, entre fotografías o documentos del FBI tmbién aparecen cartas. Precisamente, en una de ellas se revela los gustos más secretos del actual presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.

Una misiva en la que Epstein escribe al depredador sexual convicto Larry Nassar. Sí, el osteopata acusado de violar a decenas de gimnasta de la selección de estadounidense. En sus líneas, el empresario le confiesa que el republicano comparte su "amor por las jóvenes". No obstante, no es la única ocasión en la que Trump aparece en estos archivos que el Departamento de Justicia de EEUU está publicando por orden legal.

No obstante, esta carta, según ha publicado el Departamento de Justicia norteamericano está siendo examinada para comprobar su validez. En este sentido, hablan de que "el matasellos del sobre es de Virginia, no de Nueva York" donde Epstein cumplía condena; de que la "dirección del remitente indicaba la cárcel incorrecta (...) y no incluía su número de recluso"; así como que "el sobre fue procesado tres días después de la muerte de Epstein".

En ellos, otra víctima que denunció los abusos sufridos por Epstein, detalla que éste se la presentó a Trump cundo tenía solo 14 años. De hecho, relata que entre bromas, Epstein le dijo literalmente al republicano: "Esta es buena, ¿verdad?". Unas palabras ante las que Trump mostró una sonrisa y asintió.

Entre los nuevos 11.000 archivos publicados este martes, hay uno que confirma que, entre 1993 y 1996, Trump habría volado hasta en ocho ocasiones en el avión de Epstein. Vuelos que el presidente siempre ha tratado de esconder con cortinas de humo, culpando a los demócratas.

Pero, los documentos secretos del FBI también desvelan que el actual presidente de EEUU realizaba fiestas privadas en Mar-a-Lago donde, según una informante de los servicios secretos, incluso invitaba a prostitutas. Unas revelaciones que han llevado al Departamento de Justicia a asegurar que "contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas" sobre Trump.

