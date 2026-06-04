Cárceles para niños en Suecia: rebajan la edad penal a 13 años para luchar contra las bandas criminales

Los detalles A partir de julio, en las cárceles de Suecia recibirán "a los presos condenados a prisión por delitos graves como asesinato, agresiones con agravantes o violación".

Suecia ha decidido rebajar la edad penal de 15 a 13 años para combatir el aumento de la criminalidad juvenil, especialmente en relación con bandas criminales. El año pasado, 52 menores de 15 años estuvieron involucrados en intentos de asesinato. Las nuevas prisiones, preparadas para recibir a estos jóvenes, cuentan con celdas de 10 metros cuadrados, baño individual, televisión, videojuegos y gimnasio. A partir de julio, estos centros recibirán a menores condenados por delitos graves como asesinato y violación. Esta medida busca enfrentar la ola de crímenes que afecta al país, donde las pandillas juveniles, impulsadas por redes sociales, han incrementado su actividad delictiva.

Cárceles para niños de 13 años. Suecia rebaja la edad penal de los 15 a los 13 años para combatir las bandas criminales. Y ya tienen las prisiones preparadas. El año pasado, 52 menores de 15 años estuvieron involucrados en intentos de asesinato.

Ahora, tras una puerta blindada, van a estar encerrados no solo menores, sino también niños que hayan cumplido 13 años y sean juzgados por delitos mayores. En celdas que, como explican los responsables, "miden unos 10 metros cuadrados". Con baño individual, televisión, videojuegos, gimnasio.

Unas instalaciones que, para los que no están presos, pueden parecer que "tienen bastante espacio". "Si pudiera, quizás me quedaría aquí una semana", asegura un adolescente que no sabe lo que es estar privado de libertad en prisión. Eso y que no se entra en un centro penitenciario para estar una semana, sino para cumplir penas de meses o incluso de años.

A partir de julio, en las cárceles de Suecia recibirán "a los presos condenados a prisión por delitos graves como asesinato, agresiones con agravantes o violación".

En España, actualmente la edad para ingresar en prisión es, de mínimo, 18 años. Aunque a partir de los 14 ya se puede ser recluido en centros de menores. Pero lo que va a implantar Suecia son prisiones reales, rehabilitadas especialmente para menores. Una de ellas será solo para niñas.

Es la solución del gobierno sueco a la ola de crímenes que azota el país. "El año pasado, 52 menores de 15 años estuvieron involucrados en juicios por sospecha de asesinato o intento de asesinato", explica Gunnar Strömmer, su ministro de Justicia.

Hasta ahora, los servicios sociales se habían encargado de los delincuentes juveniles más peligrosos. Explosiones, robos, asesinatos... Todo en torno a pandillas juveniles, alentadas por redes sociales.

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