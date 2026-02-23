Los capos de la droga, unidos por una misma fecha: 'El Chapo' fue detenido el mismo día que caía 'El Mencho', pero hace 12 años

Los detalles 'El Chapo' fue protagonista de una de las fugas más sonadas de una cárcel de alta seguridad. Fue sentenciado a cadena perpetua, pero su influencia en el crimen mexicano permanece intacta.

El 22 de febrero marca una fecha significativa en la lucha contra el narcotráfico en México. Ese día, hace 12 años, fue capturado Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, quien protagonizó una famosa fuga de prisión. Ahora, en la misma fecha, ha sido abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", evitando así un posible escape similar. El Chapo, extraditado a Estados Unidos tras su recaptura, fue entrevistado por el actor Sean Penn antes de su juicio. Sentenciado a cadena perpetua, su legado persiste a través de sus hijos, mientras su esposa asistía a cada sesión del juicio.

El Mencho ha sido abatido un 22 de febrero, una fecha que coincide con la captura de El Chapo Guzmán. Precisamente, ahora se cumplen 12 años desde que cayera el otro gran capo de la droga en México.

Esposado y custodiado por dos agentes especiales, El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, era detenido un 22 de febrero. Una fecha que el gobierno mexicano ha marcado a fuego en la lucha contra el narcotráfico.

Ahora, el mismo día pero 12 años después, abatían. a El Mencho. No han querido arriesgarse a otra fuga de película como la de El Chapo en una cárcel de alta seguridad. Joaquín Guzmán Loera se esfumó de su celda por un túnel excavado debajo de la ducha.

A pesar de haber confesado estar detrás de entre 2.000 y 3.000 muertes, el actor Sean Penn quiso entrevistarle en la selva mexicana. Ocurría poco antes de volver a ser capturado.

Con el pelo rapado, mirada perdida y ojos vidriosos, la agencia Antidroga lo extraditaba a Estados Unidos. En ese momento, ya no había ni rastro del hombre "implacable y determinado", según la revista Forbes, que llegó a amasar una fortuna estimada en más de 1.000 millones de dólares.

En primera fila, su última mujer no se perdió ni una sesión del juicio por delitos de narcotráfico. Fue sentenciado a cadena perpetua, pero su influencia en el crimen mexicano permanece intacta. Los hijos de El Chapo continúan su legado.

