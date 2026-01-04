El Chapo Guzmán o Diddy Combs: los otros nombres que han pasado por la cárcel en la que está Maduro

El contexto Construida en 1990 para aliviar la sobrepoblación de otras prisiones en Nueva York y ubicada en la zona industrial de Brooklyn, la cárcel es famosa por la violencia entre presos.

Nicolás Maduro se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, conocido por sus duras condiciones y violencia entre presos. Esta cárcel de máxima seguridad, ubicada en Brooklyn, alberga a más de 1.200 reclusos, donde han estado criminales mediáticos como el Chapo Guzmán y Ghislaine Maxwell. Construida en 1990 para aliviar la sobrepoblación carcelaria, enfrenta graves problemas de mantenimiento, con 700 reclamaciones pendientes y seis funcionarios acusados de delitos desde 2020. Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecerán allí hasta su juicio por narcoterrorismo y otros cargos relacionados con el tráfico de drogas y armas.

Nicolás Maduro ya está encerrado en suelo estadounidense. Concretamente, en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, una cárcel conocida como "el infierno en la tierra". Es una cárcel de máxima seguridad por la que han pasado múltiples figuras del narcotráfico, pero también otros criminales muy mediáticos.

Eso sí, también es famosa por sus duras condiciones y descrita como repugnante. Construida en 1990 para aliviar la sobrepoblación de otras prisiones en Nueva York y ubicada en la zona industrial de Brooklyn, la cárcel es famosa por la violencia entre presos. Solo en 2024, dos personas murieron apuñaladas.

El centro tiene una capacidad para 1.200 personas. Además, la cárcel tiene problemas de mantenimiento muy graves. Sin ir más lejos, en 2019 se llegaron a quedar una semana sin luz. También tienen unas 700 reclamaciones de arreglos que aún están sin solucionar por parte de las autoridades. Y no solo eso. Desde 2020, seis funcionarios de la cárcel han sido acusados de diversos delitos.

Unas terribles condiciones a las que ahora se enfrentan Maduro y su mujer, Cilia Flores. Ambos comparten paredes con más de 1.200 presos de alto riesgo. Algunos de los más peligrosos, pero también de los más mediáticos del mundo. La lista de reclusos famosos que han pasado en algún momento por está prisión es extensa: el narcotraficante Chapo Guzmán, Sean DiddyCombs, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández oGhislaine Maxwell, la conocida conseguidora de mujeres del pederasta Epstein, su expareja.

Un lugar donde pasarán algún tiempo, ya que serán juzgados por narcoterrorismo. Pam Bondi, fiscal general, ha señalado que está acusado de "conspiración narcoterrorista, conspiración de importación de cocaína, y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos".

Hasta que comience el proceso judicial, Maduro permanecerá encerrado en Nueva York en la prisión que todos los medios describen como el infierno en la tierra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.