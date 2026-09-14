Escocia, Irlanda del Norte y Gales acuerdan una lucha conjunta para independizarse de Reino Unido

El primer ministro de Escocia, John Swinney, el primer ministro de Gales, Rhun ap Iorwerth, la líder del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, y la primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill

Los detalles Los primeros ministros de los tres territorios, todos de formaciones independentistas, han acordado pedir al Gobierno de Burnham más competencias para poder separarse de Inglaterra.

Los líderes de Escocia, Irlanda del Norte y Gales han acordado en Cardiff luchar conjuntamente por la independencia de sus territorios del Reino Unido, firmando un memorando de entendimiento. John Swinney, Michelle O’Neill y Rhun ap Iorweth, primeros ministros de sus regiones, destacan que por primera vez todos los gobiernos son liderados por partidos independentistas. Han solicitado al Gobierno de Andy Burnham más competencias y expresado su descontento con el Brexit, resaltando que sus economías han sufrido y que ven su futuro en la Unión Europea. Aunque no se ha fijado una fecha para la independencia, creen que el tiempo de Westminster está llegando a su fin.

La reunión se convocó para ello y así ha terminado resultando. Los líderes de Escocia, Irlanda del Norte y Gales han acordado este lunes en Cardiff realizar una lucha conjunta para conseguir la independencia de sus respectivos territorios del Reino Unido y, por tanto, de Inglaterra con la firma de un memorando de entendimiento conjunto.

Así lo han comunicado John Swinney, del Partido Nacionalista Escocés, Michelle O’Neill, del Sinn Féin norirlandés y Rhun ap Iorweth, del Plaid Cymru de Gales, todos primeros ministros de sus respectivos territorios y que, además, por primera vez coincide que todas las formaciones que gobiernan las tres regiones tienen a partidos independentistas al frente.

"El impulso está con nuestros movimientos, creemos que va a llegar un cambio constitucional", recoge la declaración firmada. Los tres territorios han pedido al Gobierno de Andy Burnham que ceda más competencias a sus respectivas regiones.

"Para quienes nos siguen desde estas islas, y para quienes nos siguen desde todo el mundo, no podría haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin. Creemos que hay una mejor manera: que las naciones trabajen juntas en igualdad de condiciones, compartiendo ideas y conocimientos especializados, y construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo y los intereses comunes", añaden.

Uno de los principales motivos de su posición es su disconformidad con haber abandonado la Unión Europea. Sin ir más lejos, en la votación del Brexit del 2016, tanto en Escocia como en Irlanda del Norte ganó por amplia mayoría el permanecer en la UE.

"El Brexit ha dañado nuestras economías y limitado las oportunidades para nuestra gente. Europa es nuestra casa común, y creemos que el futuro de nuestras naciones está dentro de la Unión Europea. Queremos trabajar juntos para reconstruir y fortalecer esas relaciones europeas, creando mayores oportunidades para el comercio, la inversión, la cultura y la cooperación", recoge el acuerdo.

Ahora bien, el mismo también explica que cada región tiene que trabajar en su futuro "a su manera y a su tiempo", pero con la "autodeterminación" de estar fuera del Reino Unido: "Reconocemos que nuestros partidos tienen posiciones constitucionales diferentes y que cada nación determinará su propio futuro a su manera y en su propio tiempo. Lo que nos une es la determinación de garantizar que se escuchen las voces de nuestras naciones, que nuestra gente tenga la oportunidad de prosperar y que se fortalezca la cooperación entre Escocia, Gales e Irlanda".

Y, aunque ninguno se ha atrevido a dar una fecha de cuando podrían conseguir la independencia, Swinney sí ha calificado a Burnham como "el último primer ministro de Reino Unido", cuya legislatura acaba en 2029.

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