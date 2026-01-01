Un episodio de violencia machista, el posible detonante del parricidio en Fuenmayor

Los detalles Según recoge la Agencia Efe citando fuentes de la investigación, el joven habría utilizado un arma blanca para acabar con la vida de su progenitor.

El joven de 19 años arrestado como presunto autor de la muerte de su padre este miércoles en Fuenmayor (La Rioja) habría actuado en consecuencia de un presunto episodio de violencia de género que habría derivado en un caso de violencia doméstica.

Este miércoles, un hombre de 54 años murió de forma violenta a manos de su hijo tras una discusión en su domicilio en en la localidad riojana en el marco de unos hechos que se produjeron sobre las 17:20 de la tarde y relacionados con un presunto episodio de violencia de género que habría derivado en un caso de violencia doméstica, según la Guardia Civil.

Además, según recoge la Agencia Efe citando a fuentes de la investigación, el joven habría utilizado un arma blanca en el ataque. Por el momento, continúa detenido en la comandancia de la Guardia Civil mientras se instruyen las diligencias, a la espera de pasar a disposición judicial.

Por su parte, el Ayuntamiento de Fuenmayor (La Rioja) ha convocado un minuto de silencio este viernes a mediodía en repulsa por la "muerte violenta" de su vecino. Así lo ha detallado el alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, quien ha indicado que el acto está organizado por el Consistorio, en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y el Ejecutivo regional.

'016', teléfono contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

También la línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica.

