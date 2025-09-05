La boda que terminó en pesadilla: un infiltrado se llevó 60.000 dólares en efectivo y cheques

Los detalles En California, un hombre se infiltró en una boda, se hizo pasar por invitado y robó una caja con 60.000 dólares en regalos. "Da miedo pensar que un extraño estuviera en un evento tan íntimo. Es una violación", ha lamentado la novia.

Una pareja de California vivió una noche de bodas amarga cuando un hombre se infiltró en su recepción en el Renaissance Banquet Hall de Glendale y robó una caja de regalos con cerca de 60.000 dólares en efectivo y cheques. El ladrón, captado por cámaras de seguridad, se mezcló con los invitados antes de ejecutar el robo. Aunque el incidente ocurrió rápidamente, una dama de honor dio la alarma, transformando el ambiente festivo en incredulidad. La novia, Nadeen Farahat, expresó su angustia y describió el hecho como una violación a su privacidad. La Policía de Glendale sigue buscando al sospechoso, que huyó en una camioneta Mercedes negra. La pareja ofrece una recompensa de 5.000 dólares por información que conduzca a su captura.

Lo que debía ser la noche más feliz para una pareja en California terminó con un inesperado invitado y una desagradable sorpresa. Un hombre logró infiltrarse en la recepción de una boda, se hizo pasar por un asistente más y robó una caja de regalos que contenía cerca de 60.000 dólares en efectivo y cheques.

El incidente ocurrió en el Renaissance Banquet Hall de Glendale y dejó a los recién casados en estado de shock. La Policía local busca al sospechoso, que fue captado con claridad por las cámaras de seguridad.

Según el reporte oficial, el robo se produjo alrededor de las 00:50. El presunto ladrón, descrito como un hombre calvo de unos 40 años, entró al salón sin levantar sospechas. En las imágenes de vigilancia se lo ve moviéndose con total naturalidad entre los invitados, conversando con algunos e incluso sirviéndose una bebida antes de ejecutar el golpe.

El plan se desarrolló en cuestión de segundos: tomó la caja de regalos y salió por una puerta lateral. Su acción pasó inadvertida hasta que una dama de honor lo vio y dio la voz de alarma. La música se detuvo de inmediato y el ambiente festivo se transformó en un silencio cargado de incredulidad.

La novia, Nadeen Farahat, ha relatado en un video la angustia del momento: "En cuanto supimos lo que había pasado, la música se detuvo, todo se paró de inmediato. Terminé sentada en la pista de baile llorando, rodeada de mis amigos y primos". Y ha añadido: "Estuvo observando la pista de baile, a nuestra familia. Da mucho miedo mirar atrás y saber que había un extraño en un evento tan privado e íntimo. Es una violación".

El robo se vio facilitado por una tradición cultural. George y Nadeen Farahat, de origen jordano, no tenían lista de regalos, sino que recibían dinero en efectivo y cheques como obsequio de boda, una costumbre común en su comunidad. Esa práctica convirtió la caja en un blanco perfecto para el intruso.

La Policía de Glendale continúa investigando y confirmó que el sospechoso huyó en una camioneta Mercedes negra. Pese al mal trago, la pareja agradeció que nadie resultara herido. Además, han ofrecido una recompensa de 5.000 dólares a quien aporte información que permita detener al ladrón.