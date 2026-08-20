Bessent sugiere que EEUU no atacará Irán mientras dure la "presión económica máxima" y Teherán la tacha de "terrorismo"

Mientras tanto... Teherán también eleva el tono contra Washington tras semanas de disputa sobre el control del estrecho de Ormuz y advierte que, si se reanuda la guerra, utilizará "armas más destructivas".

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, ha afirmado que Washington no reanudará sus ataques contra Irán mientras mantenga una campaña de "presión económica máxima". Esta estrategia busca imponer un aislamiento económico sin precedentes, sancionando transferencias financieras y la compra de petróleo iraní. Bessent confía en que estas medidas, similares a las aplicadas en Venezuela y Cuba, derrumbarán el régimen iraní. En respuesta, Irán ha calificado estas acciones como "terrorismo económico" y ha prometido defender su soberanía, advirtiendo que usará "armas más destructivas" si se reanudan los ataques militares.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha sugerido este jueves que Washington no reanudará sus ataques contra Irán mientras aplique una campaña coordinada de "presión económica máxima" contra Teherán; unas medidas que la República Islámica ha rechazado de plano y considera una "nueva derrota" de EEUU.

"Daré una rueda de prensa el lunes para decir qué vamos a hacer exactamente (...). No estoy seguro de por qué el petróleo ha subido por esto, porque, por ahora, y esto queda a discreción del presidente, si estamos aplicando presión económica máxima, significa que probablemente no habrá una reanudación cinética a gran escala", ha declarado Bessent, sin mencionar la situación de bloqueo en el estrecho de Ormuz, en una entrevista en el canal 'CNBC'.

El secretario ha asegurado que Washington busca imponer "la mayor campaña coordinada de aislamiento económico en la historia del mundo" contra Irán, para lo que EEUU acudirá a sus propios aliados con la disyuntiva del "con nosotros" o "contra nosotros", y empleará "toda su capacidad y fuerza" contra aquellos que hagan negocios con Teherán.

Bessent ha explicado que EEUU sancionará la transferencia de dinero o la compra de petróleo a Irán, detallando que algunos países "están realizando transferencias de barco a barco en el mar", y ha urgido a sus "aliados y el resto del mundo" a que "tomen una decisión".

"Vamos a aplastar la economía de este régimen asesino, lo que limitará su capacidad de proyectar poder a través de sus representantes. Significará que no podrán pagar a los militares y tendrán una inflación considerable, tanto alimentaria como general, en Irán", ha abundado.

La ofensiva económica

En ese sentido, Bessent ha expresado confianza en que la combinación del "bloqueo" y "las sanciones más duras de la historia" darán resultados como, según él, ha ocurrido en otros lugares. "Funcionó en Venezuela una vez que impusimos el bloqueo, está funcionando en Cuba ahora mismo, y va a funcionar en Irán: vamos a derrumbar este régimen", ha defendido.

Las declaraciones se producen después de que Donald Trump haya anunciado una nueva ofensiva económica contra Irán que ha calificado como la operación de mayor impacto jamás emprendida contra un país. Con ella busca eliminar las vías de financiación y apoyo económico a la República Islámica.

El mandatario ha precisado que la medida contempla cortar las vías utilizadas para eludir las sanciones y mantener los flujos financieros hacia Irán, entre ellas el contrabando de petróleo, las líneas de intercambio de divisas, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques y las empresas pantalla.

Una "nueva derrota" de EEUU

Por su parte, Irán ha cargado contra EEUU y ha calificado su plan de "terrorismo económico". El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha condenado las pretensiones de Trump, denunciando que están dirigidas contra los ciudadanos iraníes y constituyen crímenes de lesa humanidad.

Además, ha subrayado que no debilitarán la determinación de Teherán de defender su independencia, soberanía nacional e intereses.

En esta línea, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Qaribabadi, ha señalado que este último golpe es la "nueva derrota" de Washington ante Teherán, tras indicar el fiasco de su ofensiva militar. "El problema son los errores de cálculo que cometen y que, cada vez, para tratar de ocultarlos, les obligan a provocarse una derrota aún mayor. La guerra militar no dio resultado; ahora han llamado a la siguiente derrota 'guerra económica'", ha criticado.

De esta forma, ha asegurado que mientras las autoridades norteamericanas recalcan que Irán está "al borde de la derrota y que pende de un hilo", "les suplican a todos sus aliados que los ayuden", en referencia a la petición de la Casa Blanca a sus aliados para "aislar y derrotar" a Irán.

En lo que respecta a otra posible ofensiva militar, que Bessent ha descartado mientras esté en marcha la "presión económica", Teherán ha elevado el tono afirmando que usará "armas más destructivas" si se reanudan los ataques.

"La potencia destructiva de las ojivas utilizadas en los misiles de la Guardia Revolucionaria supera con creces a la de las empleadas en guerras anteriores, y si estalla una guerra, nuestras armas serán completamente diferentes a las del pasado en todos los aspectos", ha asegurado el portavoz del cuerpo militar de élite iraní, Hosein Mohabi, en declaraciones recogidas por la agencia 'Tasnim'.

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