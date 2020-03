Isabel Díaz Ayuso afirma que ayer, miércoles, "parecía" que el Gobierno tenía la intención de cerrar la Comunidad de Madrid para frenar la propagación del coronavirus, algo que fue desmentido por Sanidad y por la propia presidenta autonómica. "Parecía que ayer a lo largo del día era así, pero por la tarde su portavoz sanitario dijo que no lo habían planteado aún", ha afirmado Díaz Ayuso, en declaraciones a 'Antena 3'.

Preguntada acerca de qué razones tenía para pensar que el Gobierno estuviera barajando adoptar esta medida, la presidenta madrileña simplemente ha indicado que "es una información que comentó absolutamente todo el mundo". "Ya tuvimos que explicarlo, nosotros desde luego no tenemos competencias, no podemos decidir hacer algo así", ha agregado, reclamando "que se aclare qué se va a hacer y qué no, porque lo que no podemos es marear a los ciudadanos".

La presidenta madrileña ha insistido en que su Gobierno no tiene las competencias para, llegado el caso, cerrar la región para frenar la propagación del coronavirus. Tomar esta decisión correspondería al Ejecutivo Central, ha reiterado la presidenta autonómica, que dice desconocer cómo se llevaría a cabo ese hipotético cierre.

"No sé cómo se hace, no sé cómo se cierra Madrid, realmente no sé cómo se podría hacer algo así", ha admitido la presidenta, que ha alertado en contra de que se "transmitan estos bulos porque hacen mucho daño, provocan todavía más desasosigeo y desinformación".

Precisamente, en su comparecencia del miércoles por la noche, Ayuso ya aclaró que, pese a las especulaciones al respecto, Madrid no se iba a cerrar por la epidemia. "Desde luego, no será por orden del Gobierno regional", precisó, acusando al Gobierno Central de no desmentir estas falsas informaciones, a pesar de que el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya lo había hecho por la tarde.

"Lo peor de ese rumor es el daño que están causando a la población y a las empresas las informaciones falsas no desmentidas por el Gobierno central, algo que no debería producirse en una crisis sanitaria", criticó Ayuso durante su intervención del miércoles. Un reproche que ha molestado en Moncloa, que respondió negando las acusaciones de la presidenta y asegurando que el bulo había sido "reiteradamente desmentido por el Gobierno" en el día de ayer.

Este miércoles, fuentes del PP filtraron a los medios que Ayuso había pedido medidas contundentes hace diez días y que el Gobierno central se había negado. Ella hoy se ha desmarcado y ha asegurado que la comunicación es buena.

Ayuso avisa de un "pico" de la epidemia en Madrid

En la misma entrevista con 'Antena3', Díaz Ayuso ha alertado de que este fin de semana se avecina un "pico" de los contagios, del que -ha dicho- han sido avisados por Salud Pública. Por ello, ha anunciado que se pondrá en marcha un "plan inédito" en el que la sanidad pública y privada trabajarán conjuntamente y "unificarán protocolos".

Asimismo, se ha dirigido a los jóvenes, que, "pueden pensar que la epidemia no va con ellos" y ha recordado que "son transmisores también" y que pueden poner en riesgo a sus familiares mayores o con patoloías previas. En este sentido, la presidenta ha indicado que para "un 15%" de los afectados será necesaria la hospitalización y que para "un 5%" será "letal".

Por otra parte, ha puesto en valor que 153 personas ya han sido dadas de alta, lo que considera un "muy buen resultado".