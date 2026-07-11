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Tragedia en Sudamérica

Las autoridades de Venezuela elevan a 4.118 los muertos por los terremotos del 24 de junio

Los detalles Jorge Rodríguez ha informado de que hay 229 fallecidos más con respecto al anterior balance. El número de heridos por los seísmos de magnitud 7,5 y 7,2 es de 16.740.

Terremotos en Venezuela Terremotos en VenezuelaAgencia EFE / jorge.bautista@lasexta.com
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Las autoridades de Venezuela ha elevado a 4.118 el número de víctimas mortales a causa de los devastadores terremotos registrados en el centro de la costa del país el pasado 24 de junio, de magnitud 7,5 y 7,2, con apenas segundos de diferencia entre uno y otro.

Así ha informado de ello Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional del país caribeño, a través de un mensaje en redes. En él, confirma que el número de muertos ha subido en 229 en relación al anterior balance y que hay un total de 16.740 heridos.

Además, los seísmos han causado importantes daños en 856 edificios, de los que 190 han colapsado.

Las víctimas incluyen además a 17.907 personas que o bien han perdido sus viviendas o presentan una afectación "muy severa". Las autoridades informan de que han atendido a 86.794 familias, rescatado a 6.462 personas y repartido más de 9.766 toneladas de alimentos.

En estos momentos, en el país hay desplegados 3.454 rescatistas internacionales y 30.076 efectivos movilizados para hacer frente a los estragos causados por las fuertes sacudidas. Ha habido desde entonces 1.171 réplicas.

Delcy Rodríguez, presidenta del país, ha inspeccionado las obras de reparación de infraestructura en la región de Macuto, en La Guaria, la zona más afectada y con mayor número de víctimas por los seísmos.

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