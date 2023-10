El mundo sigue conmocionado por la muerte a los 54 años del actor Matthew Perry, conocido como Chandler de Friends.

En la madrugada del pasado sábado, la policía de Los Ángeles recibió una llamada a las 4:07 de la madrugada del sábado para acudir a la casa del actor. Llegaron tres minutos después y encontraron el cuerpo de Perry sin vida en el jacuzzi.

Pese a las distintas teorías que circulan sobre los motivos del fallecimiento, la autopsia del actor Matthew Perry ya ha terminado, pero no es concluyente. El único dato conocido al respecto es que el cuerpo no tenía signos de violencia, por lo que no creen que se trate de un crimen, y tampoco encontraron rastros de drogas.

Ahora se producirán nuevos estudios para intentar esclarecer el motivo de la muerte y 'NBC News' señala que habrá que esperar al menos varias semanas para conocer el análisis toxicológico y poder así establecer una conclusión oficial de Perry.