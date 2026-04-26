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Afecta a la opinión pública

¿Aumentará el respaldo a Trump tras el intento de atentado? Solo un 37% de los estadounidenses aprueba ahora su Administración

Los detalles Históricamente, cuando en EEUU un presidente sobrevive a un intento de asesinato, la reacción pública suele seguir un patrón: el apoyo aumenta, al menos durante un tiempo.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atraviesa el momento de menor respaldo popular desde que comenzó su segundo mandato. Apenas un 37% de los ciudadanos aprueba ahora la Administración del republicano.

Históricamente, cuando en EEUU un presidente sobrevive a un intento de asesinato, la reacción pública suele seguir un patrón: el apoyo aumenta, al menos durante un tiempo.

El caso más significativo es el de Ronald Reagan. Tras el atentado que sufrió en marzo de 1981, su índice de aprobación experimentó un notable incremento. Aquella subida no fue permanente, pero sí lo suficientemente significativa como para consolidar su imagen.

Más de cuatro décadas después, el caso de Donald Trump ha reavivado el interés por este tipo de dinámicas. Tras el intento de asesinato sufrido durante la campaña de 2024, varias encuestas mostraron un repunte inmediato en su popularidad.

La pregunta es si este nuevo acontecimiento revertirá la situación, ya que atraviesa su momento más complicado, recibiendo críticas incluso desde dentro de su propio partido.

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