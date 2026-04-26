Así es la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, el evento donde se ha producido el intento de atentado contra Trump

Los detallesEs una noche al año en la que los periodistas que fiscalizan al Gobierno y los políticos se ponen el esmoquin para cenar juntos. Aunque el encuentro tiene un objetivo: recaudar fondos para becas y premiar la excelencia periodística.

La cena de corresponsales de la Casa Blanca, tradición desde 1921, se vio opacada este año por un intento de atentado contra Donald Trump y su gabinete. Este evento anual reúne a periodistas y políticos, con el objetivo de recaudar fondos para becas y premiar la excelencia periodística. Asisten figuras destacadas de los medios y corresponsales extranjeros, como hizo Pedro Rodríguez, colaborador de laSexta. Muchos presidentes han participado, excepto Trump, quien siempre rechazó la invitación hasta ahora. Trump, conocido por su campaña de descrédito hacia la prensa, no asistía desde 2011, cuando ni siquiera era presidente.

La cena de corresponsales de la Casa Blanca es toda una tradición en Estados Unidos desde 1921, aunque en la edición de este año se haya visto opacada por el intento de atentado contra Donald Trump y su gabinete.

Una noche al año en la que los periodistas que fiscalizan al Gobierno y los políticos se ponen el esmoquin para cenar juntos. Aunque el encuentro tiene un objetivo: recaudar fondos para becas y premiar la excelencia periodística. Entre los invitados están las voces más famosas de los medios estadounidenses y también corresponsales extranjeros.

Pedro Rodríguez, profesor en Relaciones Internacionales y colaborador en laSexta, fue uno de ellos. Son muchos los presidentes que han asistido a este evento a lo largo de la historia como Bill Clinton, George Bush padre e hijo, Barack Obama o Joe Biden.

Todos menos Trump. Como presidente, el republicano siempre había rechazado la invitación hasta este año. "Trump se ha embarcado en una campaña de descrédito a la prensa. Él ha inventado este insulto de fake news, maquina del fango, bulos...", asevera Pedro Rodríguez.

La última vez que el ahora inquilino de la Casa Blanca acudió a este acto fue en 2011. Entonces Obama no dudó en ridiculizar al que en el futuro se convertiría en su oponente: "A Donald le preocupan los cambios en la Casa Blanca. ¿Así se vería después de 100 días?".

Desde entonces no había vuelto, sin saber si no lo había hecho por su miedo a que se rían de él (es característico que un humorista amenice la cena) o porque para Trump la prensa es una institución insignificante.

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