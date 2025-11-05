Detenido un hombre tras atropellar deliberadamente a varias personas en la Isla de Olerón

Un coche de policía en Francia, en una imagen de archivo

Un hombre ha sido detenido tras atropellar "deliberadamente" a varias personas en la isla de Oleron, situada frente a la costa oeste de Francia y ha causado una decena de heridos de diversa gravedad, informaron a la prensa francesa fuentes cercanas a la investigación.

Los atropellos fueron causados "deliberadamente" y el responsable ha sido detenido por la Policía, informó el alcalde de Dolus-d'Oléron, Thibault Brechkoff, cuya localidad ha sido escenario del suceso, al igual que la vecina Saint-Pierre d'Oléron.

Brechkoff también ha descartado que se trate de un ataque terrorista, por el momento apunta a problemas mentales del detenido. "Es una persona conocida, sobre todo por la policía, por un comportamiento que no es del todo normal y por problemas relacionados con el alcohol", explica el alcalde.

Todo lo que se sabe sobre el detenido

El autor de los atropellos, Jacques G., de unos 30 años y residente en el pequeño pueblo aledaño de La Cotinière, era conocido por su comportamiento errático, exacerbado por el alcohol y las drogas, explicó Christophe Sueur, el alcalde de Saint-Pierre d'Oléron.

Tras atropellar a varios peatones, el autor del delito huyó en su coche, y antes de ser detenido tuvo tiempo de incendiar el vehículo y abrir una bombona de gas.

El fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, confirmó al diario Sud Ouest que el sospechoso, que iba desarmado, gritó "Allá Akbar" a los gendarmes durante su arresto. No obstante, el hombre no era conocido por los servicios de inteligencia franceses.

Los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente para atender a las víctimas y se ha abierto una célula de crisis. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció en redes sociales que se desplazaría a la Isla de Olerón "a petición del primer ministro", Sébastien Lecornu, tras el atropello.

"El sospechoso ha sido detenido por la policía. Se está llevando a cabo una investigación", escribió el ministro en la red social. "A petición del primer ministro, me dirijo al lugar de los hechos", añadió sin más precisiones.

