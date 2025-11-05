Rama Duwaji, la mujer de Zohran Mamdani, una joven ilustradora y próxima 'primera dama' de Nueva York

El contexto La mujer del alcalde electo de Nueva York lo ha acompañado el día de las elecciones, aunque se ha mantenido en un discreto segundo plano durante toda la campaña.

A un lado y al otro de Zohram Mamdani, durante todo el día de las elecciones en Nueva York, iba ella. Seria, formal, a veces sonriente, joven. El nuevo alcalde de la ciudad, el primer musulmán que gana estos comicios, ha ido acompañado en todo momento de su esposa, la próxima nueva 'primera dama' de Nueva York, aunque durante la campaña no ha seguido el papel que otras han llevado en este tipo de circunstancias. Se trata de Rama Duwaji, una ilustradora estadounidense de origen sirio que se crio, no obstante, en Emiratos Árabes Unidos, a donde su familia se mudó cuando ella tenía sólo nueve años.

"Rama no es solo mi esposa. Es una artista increíble que merece ser reconocida por méritos propios", escribía en su perfil de Instagram el pasado mes de mayo, anunciando que tres meses antes se habían casado. Aunque el mensaje, en realidad, iba en otra dirección: criticaba cómo "los trolls de la derecha" estaban convirtiendo la carrera de Mamdani a la Alcaldía de Nueva York en una batalla sobre su pareja. Quizás el hecho de que su pareja haya sido objeto de amenazas es lo que ha hecho que la ahora 'primera dama' de Nueva York no haya hecho campaña pública y se haya mantenido al margen durante estas semanas.

Rama Sawaf Duwaji estudió en la escuela de arte de la Virginia Commonwealth University, donde se licenció con honores en Bellas Artes. A través de su arte, Duwaji explora los "matices de la hermandad y las experiencias de la comunidad", y ha trabajado con clientes como la revista The New Yorker, el diario The Washington Post o la cadena de televisión británica BBC, pero también con grandes empresas como Apple o Spotify y con la Tate Modern. Aunque trabaja principalmente en la ilustración digital, Duwaji suele "desconectar de la tecnología" a través de la cerámica, creando platos ilustrados hechos a mano y dando clase en talleres de cerámica.

Publica frecuentemente sus obras en Instagram, donde se puede ver una clara crítica al imperialismo estadounidense y un férreo apoyo a la causa palestina: entre sus últimas publicaciones está una ilustración de la Global Sumud Flotilla, interceptada por Israel antes de que pudiera entregar ayuda humanitaria en Gaza, u otra de una bandera palestina pidiendo el fin del genocidio. También se ha mostrado en contra de la actuación del Gobierno de Estados Unidos con respecto a Mahmoud Khalil, un estudiante sirio de la Universidad de Columbia detenido en las protestas contra el genocidio en Gaza en su campus.

Duwaji y Mamdani se conocieron en 2021 a través de una app de citas, Hinge, tal y como él mismo reveló en un podcast publicado recientemente. "Aún hay esperanza en estas aplicaciones", bromeaba el ahora alcalde electo. Duwaji no sabía, cuando conoció a Mamdani, que había sido elegido para la Asamblea del Estado. En su primera cita, comieron en una cafetería yemení del barrio de Brooklyn. No se comprometieron hasta 2024, poco antes de que Mamdani lanzara su campaña a la Alcaldía. Primero celebraron su compromiso en Dubái, donde reside la familia de ella; luego, una boda civil en Manhattan.

Y aunque en esta campaña ha parecido ausente, lo cierto es Duwaji que ha ejercido como asesora de Mamdani en materia de redes sociales e iconografía de campaña, según relata la cadena estadounidense CNN, aunque ha rechazado toda propuesta de entrevistas en campaña, incluida una de la CNN, por lo que no se sabe todavía muy bien cómo ejercerá como 'primera dama'. Según una fuente anónima consultada por este medio, antes de casarse valoraron cómo los planes de Mamdani podían afectar a su vida privada y exponerla a ella al escrutinio público.

