Guardería gratis hasta los 5 años y congelación de alquileres: las promesas de Mamdani que le han llevado a la alcaldía de Nueva York

¿Por qué es importante? El nuevo alcalde de Nueva York llega al cargo con la premisa de hacer la ciudad más asequible para los ciudadanos. Ahora, manejará el presupuesto más alto que tiene una ciudad en Estados Unidos.

Zohran Mamdani celebra su victoria en las elecciones de Nueva York junto a su equipoZohran Mamdani celebra su victoria en las elecciones de Nueva York junto a su equipoAgencia AP
Zohran Mamdani ha sido elegido nuevo alcalde de Nueva York. El socialdemócrata (o "comunista", según ha sido bautizado por Donald Trump) ha arrasado con una campaña meteórica que, en apenas un año, ha logrado cosechar más del 50% de los votos de los neoyorquinos con una premisa: hacer la ciudad más asequible.

El nuevo alcalde tiene cuatro políticas clave que tendrá que implementar a partir del 1 de enero: cuidado infantil universal, autobuses gratuitos, congelación de los alquileres y supermercados municipales. De todas ellas, la más ambiciosa (y cara) es la idea de ofrecer guardería gratuita para todos los niños menores de 5 años, algo que se estima que costaría unos 7.000 millones de dólares.

Hay un detalle a tener en cuenta y es que Nueva York es la ciudad de Estados Unidos con el presupuesto más alto (116.000 millones de dólares). Mamdani cree que no hay ningún problema en llevar a cabo estas medidas porque cree que será capaz de recaudar 9.000 millones de dólares gracias al aumento de impuestos sobre las rentas altas y al incremento de impuestos corporativos a las empresas.

Además, quiere contratar más auditores y simplificar los contratos municipales para recaudar, según sus cálculos, 1.000 millones adicionales cada año. Todas estas medidas van a necesitar de apoyos que, a día de hoy, no parecen para nada garantizados. En cuanto a los autobuses y los supermercados municipales, tendrían un coste muy inferior a esa guardería universal, costando 800 millones de dólares y 60 millones respectivamente, según cálculos de The New York Times.

¿Qué necesita Mamdani para aprobarlas?

La ciudad de Nueva York ya ofrece preescolar gratuito para todos los niños de 4 años y para muchos de 3 años. El plan de Mamdani requeriría la creación de más guarderías y la contratación de más cuidadores, un plan que podría ser incluso más caro, según la organización New Yorkers United for Child Care, que eleva la previsión hasta cerca de 13.000 millones de dólares.

Respecto a la propuesta de congelar alquileres, la medida tiene que ser aprobada por la Junta de Directrices de Alquileres y afectaría a casi un millón de apartamentos con renta estabilizada. Esta medida ya fue aprobada previamente por Bill de Blasio, que la aplicó durante tres años.

