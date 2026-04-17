Líbano denuncia violaciones del alto el fuego por parte de Israel horas después de entrar en vigor

Balas trazadoras iluminan el cielo de Beirut, Líbano, mientras la gente celebra el alto el fuego alcanzado con Israel

El contexto El alto el fuego entró en vigor a las 23:00 horas de este jueves, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuviese "excelentes" llamadas telefónicas con Benjamín Netanyahu y Joseph Aoun.

El Ejército del Líbano denunció ataques israelíes justo después de que entrara en vigor un alto el fuego pactado entre Beirut y Tel Aviv, mediado por Estados Unidos. A pesar del acuerdo, las fuerzas armadas libanesas reportaron bombardeos en varias localidades del sur, calificándolos como violaciones al pacto. En respuesta, pidieron a la población evitar regresar a esas áreas. Este cese al fuego, anunciado por Donald Trump tras conversaciones con líderes israelíes y libaneses, se produce en un contexto de tensión regional que amenaza con desestabilizar un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Israel detectó un posible ataque cerca de su frontera norte, aunque Hizbulá no lo reivindicó y el Ejército israelí no comentó al respecto.

El Ejército del Líbano denunció la madrugada del viernes ataques israelíes horas después de la entrada en vigor del alto el fuego pactado entre Beirut y Tel Aviv, que entró en vigor a las 23:00 horas de este jueves.

En un comunicado, las fuerzas armadas libanesas dijeron haber registrado "varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que han afectado una serie de pueblos" en lo que describen como "violaciones del acuerdo". A raíz de estos ataques, el Ejército pidió a la población que se abstenga de volver a las localidades del sur del país.

Un acuerdo de alto el fuego de diez días entre el Líbano e Israel entró en vigor a la medianoche local (21:00 GMT) después de negociaciones mediadas por Washington.

La tregua fue anunciada este jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras "excelentes" llamadas telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, en unas conversaciones que no incluyeron al grupo chií Hizbulá, que es quien ataca el norte de Israel desde el Líbano.

El alto el fuego entre EEUU e Irán acaba el día 22

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo día 22 mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

El servicio de alertas de Israel registró un posible ataque recibido en el norte de Israel, muy cerca de la frontera con el Líbano, una hora después de la entrada en vigor de la tregua temporal, pese a que Hizbulá no reivindicó ningún bombardeo y el Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto.

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