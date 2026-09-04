Terrible crimen machista en Florencia: un hombre secuestra a su expareja, la arroja al vacío y después se tira él del mismo puente

Los detalles La víctima fue secuestrada en un parking a la salida del trabajo. Su expareja, la dejó seminconsciente de una paliza y la metió en el coche. Tras ello, publicó una macabra despedida en redes sociales.

Un crimen machista ha conmocionado a Italia. Lorena Isceri, de 46 años, fue secuestrada en Florencia por su expareja, Federico Vella, quien la agredió y la encerró en el maletero de su coche. A pesar de estar atada, Lorena logró llamar al 112 y a un amigo, lo que permitió a las autoridades desplegar un operativo de búsqueda. Federico, de 36 años, publicó una despedida en redes sociales antes de arrojar a Lorena desde un viaducto y luego lanzarse él mismo. Este trágico suceso resalta nuevamente la problemática de la violencia machista en Italia, donde 34 mujeres han sido asesinadas en 2026.

Un terrible crimen machista ha conmocionado a Italia. Lorena Isceri, de 46 años, fue secuestrada este jueves en un parking de Florencia al salir de trabajar. Su expareja, Federico Vella, directivo en una compañía de alquiler de coches, la agredió, la dejó semiinconsciente y le ató las piernas y las muñecas con bridas de electricista, tras lo que la encerró en el maletero de su coche.

Lorena recuperó el conocimiento y consiguió llamar al 112 y a un amigo para pedir ayuda durante el trayecto. De inmediato, la sala de emergencias entendió la gravedad de la situación y desplegó un amplio dispositivo para intentar dar con el vehículo, que conducía a toda velocidad por la autopista A1.

Mientras conducía, Federico, de 36 años, publicó una macabra despedida en redes sociales. "Adiós a todos" fue el último mensaje publicado por el hombre, quien condujo hasta un viaducto a las afueras de la ciudad, y según los investigadores, arrojó a la víctima al vacío. Poco después, él también se tiró desde el mismo puente.

Los familiares confirman que Lorena estaba atemorizada por su expareja, aunque nunca le denunció. "Tenía miedo. Este verano había estado con nosotros, porque tenía demasiado miedo", lamenta la madre de la víctima.

El caso vuelve a poner el foco sobre los casos de violencia machista en Italia. Solo en el primer semestre de 2026, al menos 34 mujeres han sido asesinadas.

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