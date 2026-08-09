Los agentes del ICE de Trump llevarán cámaras corporales pero podrán decidir qué grabaciones divulgan

Sí, pero... A pesar de que la normativa permite publicar los vídeos tras una lesión grave o por el fallecimiento de una persona en custodia, la agencia podrá retener el material si a su juicio pudiera comprometer la investigación o la privacidad de los efectivos.

David Venturella, director interino del ICE bajo la administración de Donald Trump, ha anunciado que los agentes del ICE serán equipados con cámaras corporales para finales de agosto, siguiendo la nueva normativa de la agencia federal. Este cambio busca aumentar la transparencia y rendición de cuentas, permitiendo divulgar imágenes tras lesiones graves o fallecimientos bajo custodia, aunque la agencia puede retener el material si compromete investigaciones o la privacidad. La decisión surge tras incidentes captados por móviles y cámaras de seguridad, y fue impulsada después de la muerte de dos personas en Minnesota. Kristi Noem había anticipado esta medida para una implementación nacional cuando hubiera fondos disponibles.

David Venturella, director interino del ICE de Donald Trump, ha anunciado que los agentes de esa milicia armada antiinmigración del presidente de EEUU irán equipados con cámaras corporales para finales de agosto. Todo, en el marco dela nueva normativa de la agencia federal.

"Estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Estamos en proceso de equipar a los funcionarios y agentes en servicio con cámaras corporales para finales de agosto, antes de lo previsto", ha señalado en un comunicado.

La normativa en cuestión permite divulgar las imágenes de las cámaras corporales de los agentes tras una lesión grave o por el fallecimiento de una persona bajo custodia.

Eso sí, la agencia podrá retener si así lo quiere dicho material si difundirlo pudiera comprometer las investigaciones o la privacidad de los efectivos.

Este momento llega después de que las grabaciones con móviles o cámaras de seguridad en los domicilios se están convirtiendo en pruebas clave en los numerosos incidentes que protagonizan los agentes del ICE.

Kristi Noem, por aquel entonces titular del Departamento de Seguridad Nacional, informó en febrero que algunos agentes comenzarían a llegar cámaras corporales y que la normativa se ampliaría a nivel nacional cuando hubiera fondos disponibles.

La decisión se tomó después de la muerte de dos personas estadounidenses por los disparos de estos agentes federales de Trump en el estado de Minnesota.

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