Mueren calcinados los cuatro ocupantes de un helicóptero en un accidente en Río de Janeiro

¿Qué ha pasado? El aparato se estrelló en una zona boscosa de difícil acceso y tanto el piloto como tres turistas de nacionalidad colombiana fallecieron. Se desconocen las causas que causaron el siniestro.

Cuatro personas, incluido el piloto y tres turistas colombianos de la misma familia, murieron cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló en una zona de difícil acceso en Vista Chinesa, Río de Janeiro. El accidente ocurrió por la mañana cuando el Robinson R44, operado por Voos Rio Panorâmico e Serviços Aeronáuticos Ltda., cayó en una zona de vegetación densa. Los cuerpos, calcinados, fueron recuperados y trasladados al Instituto de Medicina Legal. La familia colombiana había llegado recientemente a la ciudad y se dividió en dos grupos para realizar un vuelo panorámico. El piloto, con casi dos décadas de experiencia, también falleció. Las causas del accidente aún no se han determinado.

Cuatro personas han muerto después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellase en una zona de difícil acceso en Vista Chinesa, en Alto da Boa Vista, en Río de Janeiro. Entre las víctimas están el piloto de la aeronave y tres turistas colombianos de la misma familia, tal y como informa 'O Glovo'.

El accidente ha ocurrido durante la mañana cuando el aparato, un Robinson R44 operado por la compañía Voos Rio Panorâmico e Serviços Aeronáuticos Ltda., ha caído en una zona de vegetación densa próxima a Vista Chinesa.

Las autoridades locales han confirmado la muerte de las cuatro personas que iban a bordo, cuyos cuerpos han quedado calcinados a causa del accidente.

Según 'O Glovo', la familia colombiana constaba de seis personas que llegaron a Río de Janeiro el lunes, con la intención de permanecer en la ciudad hasta el martes. Los seis habían contratado un vuelo panorámico para conocer la ciudad por unos 4.000 reales brasileños y se repartieron en dos grupos para realizar el recorrido.

Tras el siniestro, efectivos del Grupo de Operaciones Aéreas del Cuerpo de Bomberos localizaron la aeronave, mientras que los cuerpos se recuperaron con un sistema de izado y trasladados en tirolina antes de llegar al Instituto de Medicina Legal.

Uno de los familiares ha relatado al medio brasileño que durante el comienzo del trayecto estuvo en contacto con sus familiares por mensaje. Sin embargo, su hermana dejó de responder. Posteriormente, escuchó a trabajadores comentar que el piloto había tenido que efectuar un aterrizaje de emergencia y, una hora más tarde, conoció la noticia del accidente por los medios de comunicación.

El piloto, también fallecido en el acto, contaba con casi dos décadas de experiencia como piloto e instructor de ultraligeros y helicópteros y así lo mostraba en sus redes sociales, repletas de imágenes y vídeos de su actividad.

De hecho, el helicóptero siniestrado contaba con una cámara instalada para registrar los vuelos turísticos. El dispositivo ha sido recuperado por los servicios de emergencia y será sometido a un análisis pericial para determinar si contiene imágenes que permitan esclarecer lo ocurrido antes de la caída.

Por el momento, las autoridades no han establecido las causas del siniestro, que es el quinto accidente mortal en un año en el estado de Río de Janeiro.

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