El líder de la NASA, el demócrata Bill Nelson, aseguró este viernes que "se deberían investigar"los contactos entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el multimillonario estadounidense Elon Musk, dueño de X y que posee el 50 % de SpaceX, revelados en exclusiva por el diario estadounidense 'The Wall Street Journal'.

El periódico publicó este viernes un reportaje en el que afirmó que Musk, aliado del candidato republicano a las elecciones de EEUU, el expresidente Donald Trump (2017-2021), ha mantenido contactos con el mandatario ruso desde 2022, en los que conversaron sobre temas personales, de negocios y de tensiones geopolíticas.

Nelson, que no quiso afirmar que la investigación fuera cierta, señaló en la Cumbre sobre la Economía Mundial del digital Semafor que, de ser así, sería "preocupante, sobre todo para la NASA y el Departamento de Defensa". Musk posee el 50 % de SpaceX y el administrador de la NASA, en un intento de distanciar la agencia espacial del multimillonario, alabó la relación que él tiene con la jefa de operaciones de esa compañía, Gwynne Shotwell, y dijo que Musk le suele dejar al frente.

Las informaciones, "confirmadas por varios funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, europeos y rusos", según 'WSJ', apuntaron a un acuerdo entre Musk y Putin para que no se activase la constelación de satélites Starlink de SpaceX sobre Taiwán como favor al presidente chino, Xi Jinping. Musk, que también es el mayor accionista individual de Tesla, es uno de los mayores aliados de Trump.

De hecho, le ha prometido un cargo en su Administración si consigue ganar las elecciones, y gracias a Starlink ha forjado lazos comerciales con las agencias militares y de inteligencia de Estados Unidos. "SpaceX, que opera el servicio Starlink, obtuvo un contrato clasificado de 1.800 millones de dólares en 2021 y es el principal lanzador de cohetes para el Pentágono y la NASA.

Musk tiene una habilitación de seguridad que le permite acceder a cierta información clasificada", explicó 'The Wall Street Journal'. El multimillonario no se ha pronunciado por ahora y el Kremlin ya ha negado estos contactos. "Se trata de una información absolutamente falsa publicada en 'The Wall Street Journal'", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov aseguró que Putin solo ha conversado una vez con Musk y que ese contacto tuvo lugar "antes de 2022". "La conversación fue más bien de carácter informativo. Hablaron sobre tecnologías visionarias, soluciones tecnológicas para el futuro, (...) direcciones del desarrollo tecnológico que Musk considera prometedoras. Putin habló de cómo nos van las cosas a nosotros", dijo el portavoz del Kremlin.