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Varapalo judicial a Trump

La Justicia vuelve a frenar el plan de Trump para controlar el voto por correo

Los detalles El presidente estadounidense aprobó una orden ejecutiva que condiciona el envío de papeletas a los votantes que figuren en una lista elaborada previamente por agencias federales con la excusa de evitar el fraude electoral.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este miércoles en Las Vegas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este miércoles en Las Vegas.AP Photo/John Locher
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Una jueza federal de EEUU desestimó el requerimiento de la Administración de Donald Trump para levantar el bloqueo temporal que esta magistrada impuso a la reforma para restringir el voto por correo por considerar que es "prácticamente imposible" aplicarla antes de las elecciones de noviembre.

La jueza Indira Talwani de Massachusetts argumentó que la medida cautelar de suspensión no puede ser apelable de inmediato porque ya había establecido un calendario acelerado que fija para el 3 de septiembre una vista para determinar dicha orden. Por tanto, la suspensión continúa en vigor e impide al Servicio Postal de los EEUU (USPS) imponer los requisitos impugnados de la reforma de Trump que afectan al formato de los sobres o los datos de los votantes.

La medida cautelar, que aplicó la jueza el pasado jueves, responde a una demanda interpuesta por 23 estados y el Distrito de Columbia, junto con el gobernador de Pensilvania, contra la normativa final de USPS, y de organizaciones civiles, contra la orden de Trump aprobada en marzo.

El presidente estadounidense aprobó una orden ejecutiva que condiciona el envío de papeletas a votantes que figuren en una lista elaborada previamente por agencias federales y que ha enfrentado varios diferentes litigios en tribunales.

Con el argumento de evitar el fraude electoral, Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional elaborar listas de ciudadanos estadounidenses en edad de votar en cada uno de los 50 estados y al Servicio Postal redactar otra relación de votantes elegibles que puedan recibir las papeletas por correo.

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