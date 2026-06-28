Un acuerdo que no convence a casi nadie: Hizbulá y los ministros ultraconservadores de Israel cargan contra el pacto con Líbano

¿Por qué es importante? El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha calificado de "gran error" el pacto y ha avanzado que exigirá a Netanyahu la votación sobre el mismo en el Consejo de Ministros para rechazarlo.

Israel, Líbano y Estados Unidos firmaron un acuerdo para establecer "una paz y seguridad duraderas" en la región, que incluye la retirada parcial del ejército israelí del sur de Líbano. Sin embargo, el acuerdo enfrenta críticas de Hizbulá y de ministros ultraconservadores del gobierno de Netanyahu. Hizbulá, liderado por Naim Qasem, rechaza el pacto, calificándolo de "inválido" y una "humillación" para Líbano, y se niega a desarmarse. El ministro israelí Itamar Ben Gvir también se opone, argumentando que el acuerdo es un "gran error" y que solo la acción militar garantizará la seguridad de Israel.

Israel, Líbano y Estados Unidos firmaron este viernes un acuerdo que buscaba establecer "una paz y seguridad duraderas" en la zona y que, como parte del mismo, se incluye la retirada parcial del ejército israelí en el sur de Líbano. No obstante, el acuerdo no está convenciendo ni a los altos cargos de Hizbulá ni a los ministros ultraconservadores del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

El texto definitivo del acuerdo marco firmado este pasado viernes por Líbano e Israel en modo alguno supone la retirada israelí de las zonas que ha invadido en el sur del país, sino una salida "gradual" y condicionada siempre al desarme de las milicias de Hizbulá, efectiva únicamente en dos "zonas piloto" que, según fuentes oficiales israelíes, se encuentran más allá de los límites originales de los que Israel llama la "zona de amortiguación" que se estableció en abril.

Y el primero en cargar contra el pacto fue el secretario general del partido-milicia libanés Hizbulá, Naim Qasem, que directamente tildó de "inválido a todos los efectos" el acuerdo antes de acusar a las autoridades libaneses de haberse convertido en traidores al pueblo y prometer una vez más que el grupo jamás depondrá las armas a través de esta iniciativa.

"Una humillación, una vergüenza y una renuncia a la soberanía". Así ha descrito el acuerdo marco firmado, pidiendo a las autoridades de Líbano que rectifiquen de sus "errores" porque está "destruyendo" el país. Es lo que ha indicado en un extenso comunicado el máximo responsable de la formación armada en sus primeras palabras tras la rúbrica de este pacto, alcanzado con mediación por Estados Unidos, en el que aseguró que este acuerdo "carece de toda validez".

En su reacción a la firma del acuerdo, un indignado Qasem avisaba de que "vincular la retirada israelí con el desarme de Hizbulá "es una propuesta muy peligrosa que traspasa todas las líneas rojas y convierte a Líbano en un títere en manos del enemigo israelí". Para el secretario general, el acuerdo es un documento "humillante, vergonzoso y una renuncia a la soberanía", además de que, a sus ojos, queda "nulo y sin efecto".

Qasem, en su lugar, exige a Israel el cumplimiento de los términos del memorándum de entendimiento firmado el pasado día 17 entre Estados Unidos e Irán y que sí abre la puerta a la posibilidad de que Israel se retire por completo de Líbano.

El secretario general de Hizbulá apunta directamente al Gobierno como responsable de emprender, el pasado 2 de marzo, las negociaciones con Israel, una "concesión gratuita" a Tel Aviv y una "puñalada por la espalda" a los "movimientos de resistencia" contra Israel, que Hizbulá abandera.

A Ben Gvir tampoco le convence el pacto

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha calificado de "gran error" el acuerdo-marco alcanzado con Líbano y ha anunciado que exigirá formalmente a Netanyahu la convocatoria urgente de una votación en el Consejo de Ministros para rechazar el pacto.

"Sí, por ahora nos quedamos en la mayor parte del territorio, pero el Estado de Líbano no va a desarmar a Hizbulá", ha advertido el ultraconservador, quien ha señalado la influencia de la milicia chií en las instituciones de Beirut al señalar que "hay ministros de Hizbulá en el Gobierno libanés".

Ben Gvir, que ha asegurado llevar semanas "luchando" contra este compromiso diplomático, ha insistido en que la vía militar es la única garantía real de seguridad para Israel. "No se puede confiar en que Líbano retire las armas de Hizbulá. Solo los soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) destruirán a Hizbulá; nadie más lo hará por nosotros", ha concluido.

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